El Partido Popular de Benalmádena presentó este miércoles en Arroyo de la Miel la lista con la que se presenta a las elecciones municipales del 28M, a la que se han unido los ediles de Ciudadanos como independientes.

El apoyo de todos los ediles del partido liberal tiene un claro objetivo: desbancar al PSOE de la alcaldía, a la que accedió con los votos de IU, ya que ambos partidos sumaron 11 y 2 ediles respectivamente en las pasadas elecciones, frente a los 7 del PP, 3 de Cs y 2 de Vox (uno de los cuales es ahora edil no adscrito).

Se trata de la segunda gran reunificación de los partidos de centro derecha de Benalmádena efectuada por el presidente del PP de Benalmádena, Enrique Moya, quien en 2009 ya unificó a los cuatro partidos de derechas con los que gobernaba en el municipio para formar una candidatura conjunta de cara a los comicios de 2011. Enrique Moya logró su objetivo ya que el PP pasó de cuatro concejales en 2007 a 11 en 2011.

Ahora quiere reeditar aquella victoria reunificando el voto de centro derecha y para ello suma el apoyo de todos los ediles del grupo municipal de Cs, cuyo partido se queda sin tiempo para armar una nueva candidatura.

Juan Antonio Vargas

El gran artífice de esta suma es el exportavoz municipal de Cs Juan Antonio Vargas, que ha propiciado el apoyo de todos los ediles del partido naranja pero no forma parte de la lista del PP, como publicó este diario en un principio. «Necesito dedicarle más tiempo a mi empresa; por eso dejé la política en 2022, pero ya dije que me gusta y la voy a seguir de cerca», dijo ayer Juan Antonio Vargas. «He negociado el apoyo de Cs al PP porque la ley electoral es la que es y el centro derecha necesita sumar todos los apoyos posibles para cambiar la errática política del PSOE en Benalmádena, pero yo no formo parte de la lista porque tengo que cumplir primero con mis obligaciones. Me gustaría volver pero dentro de unos años», dijo Vargas quien aclaró que el apoyo no se ha materializado antes por respeto al partido al que ha dedicado siete años de su vida. «Ofertas no me han faltado a lo largo de la legislatura, pero me debía a Cs. Sin embargo, vista la deriva del partido, este era el momento de sumarse a un cambio para Benalmádena», dijo.

De esta manera, los ediles de Cs María Luisa Robles (7 en la lista) y José Antonio Alcaide (21) se suman a la lista del PP, no así la otra edil de Cs en Benalmádena, Ana María Quelcutti, que apoya la candidatura del PP pero no forma parte de ella por motivos personales.

La lista la encabeza el actual portavoz municipal del PP, Juan Antonio Lara, quien afirmó que sienten, barrio a barrio, la necesidad del cambio. «Hemos apostado por una lista integradora donde contamos con ediles que saben lo duro que ha sido estar en la oposición, con otros que también saben lo que significa gobernar, con gran experiencia de gestión en equipos de gobiernos anteriores. Tenemos todo para ganar frente a ocho años de desidia y decadencia de gobiernos inestables de la izquierda en el que han primado los intereses de unos por encima de los de Benalmádena». La lista la cierran los exalcaldes de Benalmádena, Paloma García Gálvez y Enrique Moya.