El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benalmádena se ha unido en bloque y los tres concejales que lo forman concurrirán a las próximas elecciones municipales bajo las siglas del Partido Popular, como independientes.

Así lo ha anunciado el Partido Popular de Benalmádena. Se trata de un acuerdo sin precedentes en la localidad costasoleña pero sí en la línea de lo que están haciendo ediles del partido naranja, como el único alcalde de Cs en la provincia de Málaga, José Antonio Carabantes, en Guaro.

José Antonio Carabantes y su equipo -ganadores de las elecciones municipales de 2019 con mayoría absoluta- anunciaron que liderarán la lista popular. Lo hicieron con la connivencia de la dirección provincial, y este golpe de timón provocó un motín de la directiva local del PP en Guaro, que renunció en bloque.

Benalmádena es una de las plazas costasoleñas en las que el PP tratará de arrebatarle al PSOE una de las contadas alcaldías que conserva en ciudades malagueñas de más de 20.000 habitantes, junto con Mijas y Vélez-Málaga, cuyas alcaldías ostentan los socialistas Josele González y Antonio Moreno Ferrer.

La incorporación del grupo municipal de Ciudadanos está encaminada a acaparar el electorado de centro-derecha en el marco de este objetivo encaminado a desbancar a Víctor Navas. El regidor socialista ganó en 2019 las elecciones municipales con 11 concejales que le han permitido gobernar con el apoyo de otros dos ediles de Izquierda Unida.

La suma del centroderecha

El PP cosechó siete ediles y Ciudadanos otros tres. Sumaron diez que, incluso sumados a los dos de Vox, no daban para los 13 de la mayoría absoluta. Invertir a favor del bloque de centro-derecha esta suma es el objetivo que mueve la operación llevada a cabo por el PP.

El anuncio lo ha hecho oficial este martes el presidente de los populares, Enrique Moya, el que fuera candidato a la Alcaldía en 2019 por la formación naranja, Juan Antonio Vargas, el candidato del PP a la Alcaldía el 28M, Juan Antonio Lara, y la portavoz actual del grupo municipal naranja, María Luisa Robles.

"La única forma de sumar y lograr una mayoría suficiente para que el cambio llegue a Benalmádena de una vez por todas pasa por ser todos generosos, siempre lo he dicho". Por ello, unos y otros ultiman un programa electoral para desalojar al PSOE de la alcaldía.

Por su parte, Juan Antonio Vargas ha subrayado que “en las anteriores elecciones ya se demostró que la creación de formaciones políticas independientes y sin fuerza fueron un fracaso, el cambio solo puede llegar si sumamos todos”.

Vargas, que abandonó la política en enero de 2022 para dedicarse a las necesidades de su empresa, debe haberlas resuelto todas porque esa era al menos la principal razón por la que dejó la cosa pública. "No me voy para volver dentro de dos meses bajo otras siglas o en otro partido. Me hubiera gustado ser alcalde de Benalmádena como lo es José María García Urbano, sin cobrar un euro de dinero público porque tenga mi vida resuelta, porque me gusta la política, pero mis compromisos profesionales me impiden seguir como hasta ahora. No obstante me gustaría volver cuando tenga mi futuro resuelto, a medio o largo plazo. No sería en unos meses o en unos años, sino dentro de seis o siete pero me gustaría volver". Qué rápido pasa el tiempo.

Tan rápido que la absorción de los tres concejales que se quedaron en el grupo municipal de Cs, tras la marcha de Vargas, María Luisa Robles, Ana Quelcutti y José Antonio Alcaide ha dejado a la dirección provincial del partido liberal sin margen para rearmar una candidatura con alguna posibilidad.

El candidato del PP a la Alcaldía este 28M, Juan Antonio Lara, ha señalado que con este acuerdo los populares "lo tienen todo para ganar las elecciones, nadie puede quedarse en casa este próximo 28 de mayo porque es necesario que el cambio de gobierno llegue a Benalmádena”.

Por su parte, Robles ha recordado que el municipio se ha visto en vuelto en decisiones polémicas, como el carril único de la avenida Antonio Machado o hace unos días el comienzo de las obras en la playa de Malapesquera en plena Semana Santa que quieren revertir a través de su integración en la candidatura del PP.

Reacciones

Tras conocer la noticia, Ciudadanos Málaga desautorizó el acuerdo alcanzado entre el PP y los todavía concejales de Cs en Benalmádena. El coordinador del partido naranja en la provincia, José María Real, negó que exista un pacto entre ambos partidos, y acusó al PP de “comprar voluntades” y de "practicar su habitual juego sucio”.

"Esta ultima embestida del PP en Benalmádena supone la compra de voluntades a personas débiles de principios y que solo tienen interés en perpetuar su estatus de concejal”, dijo Real antes de pedirle a los ediles de CS que devuelvan su acta en el Consistorio. "Los estatutos del partido contemplan la expulsión inmediata de todo afiliado que concurra bajo otras formaciones políticas", agregó indignado el líder de Cs Málaga.

De este modo, el enfrentamiento vuelve a estar servido entre las direcciones provinciales de Ciudadanos y el PP. Los dirigentes populares no han tardado en bendecir la alianza.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, expresó su satisfacción al igual que ya hizo tras el fichaje del alcalde de Cs en Guaro: "Seguimos", apuntó Carmona en su cuenta de Twitter para saludar el movimiento realizado en Benalmádena. Su comentario deja abierta la posibilidad de que se produzcan nuevas operaciones similares antes del registro definitivo de las candidaturas en otros municipios malagueños.