Pedro Sánchez llegó a Málaga con un discurso a juego con la cruzada contra el problema de la vivienda que está librando Dani Pérez para erosionar en la antesala de las urnas al alcalde malagueño del PP, Francisco de la Torre. Y, con esas mimbres flotando en el ambiente, el candidato a la alcaldía de Málaga se envolvió en la bandera del optimismo para verse vencedor el 28M y se aferró al compromiso social como arma arrojadiza contra el PP. "A este Gobierno le debemos el quinto pilar del Estado del Bienestar, que es la Ley de la Vivienda, y tengo que deciros que vamos a ganar las elecciones municipales y será la antesala a otra victoria en las elecciones de España", afirmó antes de que fuese interrumpido por los primeros gritos de alcalde, alcalde.

Y continuó en clave monográfica: "Hace tiempo que nos dimos cuenta de que era necesario hablar de vivienda, que en Málaga había mucha gente viviendo verdaderos dramas, el precio de la vivienda ha subido un 67 por ciento y el del alquiler otro 30 por ciento; si perdemos a la población, esta no será nuestra Málaga, es dantesco que la gente tenga que elegir entre pagar una vivienda y darle de comer a su hijo y la derecha no haga nada, si hay una Málaga que está de moda, también hay una Málaga que es inalcanzable para su gente".

Pérez también se preguntó dónde están las políticas de Juanma Moreno en materia de vivienda e insistió en la necesidad de una alianza por la vivienda, con un pacto entre todas las administraciones públicas y los agentes sociales.

El candidato reitero en que la situación respecto al acceso a los hogares solo cambiará "si gobierna el PSOE". Y, en este punto, deslizó tres medidas de su programa: la construcción de 10.000 VPO; la limitación de las viviendas turísticas y una tasa para los grandes tenedores y el aumento de las plusvalías en la compraventa, para frenar la intervención en el mercado de los fondos de inversión.

"En este acto se respira la misma ilusión y las ganas de cambio que ya se respira en los barrios, estamos haciendo una campaña feliz porque va muy bien y vamos ganando las elecciones".

Vivienda

El mitin de este martes fue un episodio más de un serial de acciones que comenzó con una lona mastodóntica, en la que Dani Pérez anunció en la autovía de la ciudad su promesa de 10.000 VPO durante varias semanas, hasta que la convocatoria oficial de los comicios ya obligó a retirarla.

Hubo, además, otro momento cumbre en marzo cuando, acompañado por la ministra Raquel Sánchez, el candidato escenificó su oposición a la proliferación de viviendas turísticas. Las visitas de varios ministros y el doblete de empujones de Pedro Sánchez han puesto al PSOE nacional a echar el resto en un fortín del PP como Málaga y ese despliegue contra la cruda realidad fue muy tenido en cuenta por Dani Pérez.

Durante su discurso, el aspirante a la alcaldía por segunda convocatoria consecutiva -en 2019 se quedó a un concejal de sumar con la izquierda para gobernar - le pidió disculpas a toda la gente que se quedó fuera del salón del Hotel NH: "Hay muchas ganas de verte Pedro, hoy vuelves a demostrar el compromiso que tienes con Málaga y el compromiso que tiene también tu Gobierno", recalcó Pérez.

Intervención de Espadas

Tras la introducción inicial de la periodista y número 6 de la lista del PSOE en la capital Inmaculada Jabato, tomó la palabra el líder regional, Juan Espadas, quien vaticinó un triunfo socialista en la provincia malagueña e insistió en "el ejemplo de liderazgo que está dando en este país Pedro Sánchez ".

"El 1 de mayo fue un día especial para el socialismo, a ver quién no era en la calle capaz de defender alguna de las políticas de un Gobierno que ha sabido ser sensible y le ha dado una lección a quienes han votado que no a casa una de las mejoras salariales", dijo Espadas.

A juicio del dirigente andaluz, "el diálogo social en Andalucia no es más que una foto más del book de fotos de Juanma el moderado". "Ayer en la calle me sentí orgulloso y hoy en Málaga también porque este candidato ha demostrado que, siempre que ha habido un gobierno socialista, se habla de vivienda y de los problemas al acceso a la vivienda que tiene la gente", añadió Espadas.