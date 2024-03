Huawei apuesta por la inclusión de la mano de Eurofirms Foundation

Más de 1,5 millones de personas con discapacidad están en edad de trabajar y se encuentran en el proceso de búsqueda de empleo con barreras que limitan su inclusión laboral. En este contexto, Huawei, proveedor de soluciones TIC, se suma a Eurofirms Foundation, asociación comprometida con la integración laboral de personas con discapacidad, para generar entornos inclusivos que faciliten la incorporación y crecimiento laboral de personas con discapacidad. Ambas entidades se han unido con la convicción de que la tecnología puede tener un papel crucial en la construcción de un mundo más inclusivo.

En la actualidad, esta situación supone todo un reto, por ello Eurofirms Foundation trabaja como agente de cambio a través de empresas como Huawei, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder y participar en el entorno laboral en igualdad de condiciones y oportunidades. Las empresas tienen un rol clave para romper con tales limitaciones promoviendo marcos inclusivos que faciliten el desarrollo profesional de este colectivo, como también dotándoles de los conocimientos digitales necesarios.

“Desde Eurofirms Foundation creemos firmemente en el potencial transformador de la tecnología. Poder ir de la mano con Huawei es una gran oportunidad para llegar a entornos más inclusivos.” afirma Ainhoa Gonzalez, Regional Leader de Eurofirms Foundation.

Ainhoa Gonzalez Regional Manager EF y Juan Bru HR Huawei / Eurofirms Foundation

Asimismo, Tony Yang, director de Recursos Humanos de Huawei, añade que “mejorar las competencias digitales y ayudar a cerrar la brecha digital entre colectivos vulnerables son dos de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de inclusión digital. Estamos muy contentos de poder participar, de la mano de Eurofirms Foundation, en proyectos que protejan a los más desfavorecidos y ayudarles a acceder y a utilizar las TIC en igualdad de condiciones. Queremos que la inclusión digital sea para todos.”

La colaboración, que comienza este mes de marzo, se centrará en el desarrollo de diferentes actividades de sensibilización y formación para generar entornos accesibles, así como derribar barreras y promover la igualdad de oportunidades.

Eurofirms Foundation TechAcademy: formación y tecnología

En el marco tecnológico y formativo, Huawei apuesta por la Eurofirms Foundation Tech Academy, plataforma desde la cual Eurofirms Foundation ofrece becas diseñadas para personas con discapacidad dentro del entorno tecnológico. Ambas entidades se suman para instruir a estudiantes en programación full-stack y competencias digitales dentro de un programa completamente online de tres meses de duración.

Mujer con discapacidad / Shutterstock

Reto 8 M: lucha contra la doble brecha

Una de las primeras acciones de colaboración de Huawei junto a Eurofirms Foundation se centra en la lucha contra doble brecha. El programa de Becas Reto 8M de Fundación Eurofirms tiene como objetivo la inclusión laboral de mujeres con discapacidad a través de un itinerario de acompañamiento con acciones de orientación laboral, formativas, de empoderamiento y de intermediación laboral. Huawei se suma a tal desafío apostando por un modelo centrado en la persona, a través del cual, 27 candidatas reciben durante un año acompañamiento y formación en competencias digitales con el propósito de mejorar su empleabilidad.

Durante el año 2023, Eurofirms Foundation becó a 195 mujeres.

NdP Huawei apuesta por la inclusión de la mano de Eurofirms Foundation 2 / Eurofirms Foundation

Mural inclusivo: jornada de arte e inclusión

Dentro de las actividades destinadas a la sensibilización, Huawei apostará por una jornada de arte e inclusión con personas con discapacidad junto a las que elaborará una obra coral con el que escenificar su compromiso con la inclusión tecnológica. A través de esta actividad, se transformarán prejuicios y estereotipos que giran en torno a tales perfiles permitiendo valorar las capacidades de las personas por encima de cualquier limitación.

Sobre Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation trabaja en España, Portugal y Chile para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. En 2023 desde Eurofirms Foundation se realizaron 1915 incorporaciones de personas con discapacidad al mercado laboral, un 29% más que el año anterior. La Fundación también asesora a las empresas sobre la Ley General de Discapacidad y gestiona medidas alternativas siempre orientadas a la integración laboral y a la creación de entornos inclusivos.

Este año, hemos sido finalistas de nuevo en los prestigiosos European Diversity Awards, esta vez en tres categorías: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative y Outstanding Disability Network. Además, es es el tercer año consecutivo que somos nominados en la categoría Charity of the Year, gracias a nuestra acción social en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Fundación Eurofirms es fruto del compromiso social de Eurofirms Group, y trabaja de manera transversal a todas las líneas del grupo para que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder a puestos de todo tipo de cualificación y perfil.

Sobre Huawei

Huawei es proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), infraestructuras y dispositivos inteligentes. Con soluciones integradas en cuatro entornos clave: redes de telecomunicaciones, TI, dispositivos inteligentes y servicios en la nube, nos comprometemos a llevar la digitalización a cada persona, hogar y organización para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente.

El catálogo completo de productos, soluciones y servicios de Huawei es competitivo y seguro. A través de la colaboración con los socios del ecosistema, creamos un valor añadido para nuestros clientes y trabajamos para empoderar a las personas, enriquecer la vida en los hogares e inspirar la innovación en organizaciones de todo tipo.

En Huawei, la innovación se centra en las necesidades del cliente. Invertimos fuertemente en investigación, centrándonos en los avances tecnológicos que impulsan el avance del mundo. En la actualidad somos más de 207.000 empleados y operamos en más de 170 países y regiones. Fundada en 1987, Huawei es una empresa privada totalmente propiedad de sus empleados. Para más información, visite Huawei online.