Gevekom entre los 20 mejores empresarios de Alemania por primera vez

El proveedor de servicios de contact center Gevekom, con sede en Dresden, es recomendado por FOCUS-Business como uno de los 20 mejores empresarios de Alemania (Employers Germany - Recommended by FOCUS-Business - focusbusiness.de), en primer lugar en el sector de Marketing/Publicidad/RRPP (Employers Marketing / Advertising / PR Germany - Recommended by FOCUS-Business - focusbusiness.de). Publicada en febrero de 2024, es la primera vez que Gevekom aparece en la clasificación. Una gran sorpresa para la mediana empresa familiar de Dresden: "Encabezar una lista con gigantes de la marca es una recomendación fantástica", afirma el director general Roman Molch. "¡Nuestra filosofía Friends & Family First nos ha catapultado al podio!".

Lo que caracteriza a Gevekom como empresario

La familia y los amigos primero es la actitud de Gevekom. Esto atrae tanto a empleados potenciales como a clientes interesados en la continuidad y la experiencia. 21.651 candidatos solicitaron un empleo en gevekom en 2023. Gevekom no tiene dificultades para atraer a empleados cualificados y con talento e inspirarles con el rasgo diferenciador y tema de crecimiento del servicio al cliente.

El call center que ha sido nombrado mejor empresario, ¡sí, call center!

"Cuando oyes la palabra call center, la primera reacción suele ser poner los ojos en blanco", dice Frank Wegner, Director de Personas y satisfacción de Gevekom, que gestiona el área conocida en otras empresas como "Recursos Humanos". "Nuestra misión es demostrar que la atención al cliente es un gran trabajo para grandes personas, que es divertida y significativa, y que hay respeto y aprecio por ella". Un índice de fidelidad de los empleados superior al 90% y premios como la primera posición en el ranking empresarial FOCUS demuestran lo bien que se consigue.

Oferta de empleo para teleoperadores / Shutterstock

Centrarse en los empleados es una decisión empresarial inteligente

El éxito empresarial continuado de la empresa demuestra que los empleados felices hacen el mejor trabajo. 2023 fue un año récord para el proveedor de servicios de contact center Gevekom, con sede en Dresden: los ingresos ascendieron a 66,54 millones de euros, un 32,74% más que el año anterior.

¿Qué dicen los clientes de gevekom?

Una vez Gevekom, siempre Gevekom: la empresa no ha perdido ni un solo cliente en el último año, pero ha ganado algunos nuevos muy conocidos. Markus Kräutle, Jefe de Servicio al Cliente de GARDENA Manufacturing, Ulm: "Nuestra relativamente nueva colaboración ha tenido un comienzo muy animado y prometedor. Desde el principio se ha caracterizado por la confianza y la colaboración. Hemos llegado a conocer a Gevekom como una empresa flexible, moderna y eficiente. Nos gusta especialmente la experiencia técnica de GARDENA y la orientación internacional de Gevekom". Erkan Ercikti, Jefe de Gestión de Clientes y Servicio de Erenja AG & Co. KG en Gelsenkirchen: "Llevamos trabajando con Gevekom desde febrero de 2023 en el área de telefonía de primer nivel y en partes del procesamiento de documentos. La colaboración nos parece muy agradable y constructiva. Recomendamos Gevekom porque es un socio fiable y, sobre todo, flexible."

Acerca de la encuesta FOCUS-Business

La encuesta anual sobre los mejores empresarios de Alemania (FOCUS-Business en colaboración con el socio de investigación FactField) incluye numerosas valoraciones auténticas y verificadas de empleadores (Top Employers | metodología FOCUS-BUSINESS - focusbusiness.de).

Acerca de Gevekom

El proveedor de servicios de contact center Gevekom se fundó en 2006. Hoy es uno de los diez mejores centros de llamadas de Alemania (fuente: Top Multichannel Contact Centre Ranking 2023, HighText Verlag). Durante muchos años, Ggevekom ha sido reconocida por su atención a los empleados y por ser una empresa familiarmente responsable. Credo: Tu mejor lugar para trabajar - "Creemos que los empleados felices hacen el mejor trabajo". Facturación anual del Grupo Gevekom 2023, incluidos los héroes de hey contact: 66,54 millones de euros (+32,74% en comparación con el año anterior); empleados 01/2024: 2.300 (+10%), plazas totales: 2.300. Sedes en Berlín, Dresden, Leipzig, Fráncfort del Meno, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbia (Belgrado), España (Palma de Mallorca), Bulgaria (Burgas, Varna), Bosnia y Herzegovina (Sarajevo), Macedonia del Norte (Skopje). Socios: Roman Molch (dirección), Wolfram Gürlich. Referencias (previa solicitud): Empresas del DAX y tiendas de comercio electrónico de alta facturación. Sectores: Venta al por menor/comercio electrónico, sanidad, turismo, automoción, edición, transporte/logística, transporte de pasajeros local y de larga distancia, energía/servicios públicos, bancos/proveedores de servicios financieros, sector público. www.gevekom.com.