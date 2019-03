El 22 Festival de Málaga llega a su fin de la mano de Eva Llorach

La actriz y ganadora de un Goya Eva Llorach ha sido la encargada de conducir la vigésimo segunda gala de clausura del Festival de Málaga. Cine en Español, que se ha celebrado este sábado en el Teatro Cervantes, cerrando así diez días donde el séptimo arte ha sido el protagonista.

La ceremonia ha dado comienzo al filo de las 20,30 horas, cuando al alzarse el telón ha aparecido en escena Nico Casal al piano, interpretando la sintonía que el Festival utiliza de cortinilla en su vídeos oficiales, antes de dar paso a la dama de ceremonias del acto, Eva Llorach. La actriz ha sorprendido a los presentes interpretando 'Procuro olvidarte' de Alejandro Fernández.

Llorach se ha mostrado emocionada y nerviosa al ser su "primera gala como presentadora", algo que ha resuelto con humor: "Voy a intentarlo hacer bien pero poco, así, como hay pocas expectativas, si sale bien, será mejor", ha bromeado.

La actriz ha definido esta edición del Festival como "el inicio del camino de muchas películas que se han visto aquí por primera vez" y ha deseado que se convierta "en el punto de partida para que muchos compañeros consigan más y mejores trabajos".

A continuación ha dado paso a un vídeo con todos los momentos vividos en esta edición del festival, y se ha procedido a la entrega de los galardones a los premiados en las diferentes secciones, quienes han derrochado palabras de agradecimiento para los compañeros de equipo, compañeros, familiares y amigos.

Durante la gala, los asistentes al Teatro Cervantes han podido disfrutar de la actuación de violinista Ara Malikian interpretando, acompañado de piano, la pieza 'In the Mood for Love'.

Biznagas de oro

Esta edición del Festival contaba con 22 películas, españolas e iberoamericanas, que competían por sendas Biznagas de Oro. Las ganadoras han sido 'Los días que vendrán', del catalán Carlos Marques-Marcet, y 'Las niñas bien', de la realizadora Alejandra Márquez Abella, como película española e iberoamericana, respectivamente.

La directora mexicana no ha podido acudir a la gala, pues se encontraba en su país natal estrenando la película, pero, a través de un vídeo, ha querido agradecer al Festival el galardón.

La gran vencedora de la noche, la cinta 'Los días que vendrán', con tres premios, ha estado representada por sus productores, María Zamora y Sergi Moreno, director y actriz principal a la hora de recibir la Biznaga de Oro, máximo reconocimiento del Festival.

Moreno ha querido agradecer "al público que siempre nos compaña, al jurado por hacernos merecedores de este premio y al Festival" antes de recordar sus anteriores apariciones por Málaga. "Desde que hace cinco años llegamos aquí, nuestro paso por este festival ha supuesto un salto cualitativo para nuestras películas. Esperamos que nos sigáis invitando y poder contar con el calor del público", ha afirmado.

Zamora por su parte ha querido agradecer al director de la cinta por "proponernos este reto" y a los actores, María Rodríguez Soto y David Verdaguer, por "su talento e involucrase así" con el proyecto.



Mejores actores

María Rodríguez Soto, por 'Los días que vendrán' ha conseguido la Biznaga de Plata a Mejor Actriz y tras agradecer al jurado, al Festival y a la ciudad, ha recordado a quienes le han apoyado hasta llegar a lograr este galardón.

"Quiero agradecer a mi familia, que está aquí conmigo, que el hecho de que estén ahí es un reflejo de lo que llevan haciendo tantos años. Gracias por educarme en la valentía y el amor, que es lo que quiero para mi hija. A David, mi pareja, que me lo has enseñado todo", ha asegurado.

La actriz ha añadido que "han sido muchos años currando y que se reconozca tu trabajo es el mejor regalo. El riesgo puede comportar grandes oportunidades, así que quien pueda arriesgar, que lo haga".

El galardón en categoría masculina ha recaído en Óscar Martínez, por 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta'. El argentino suma así su segunda Biznaga, primera a Mejor Actor y también acude por primera vez a recoger el galardón.

Una vez ha agradecido "al jurado, al Festival, a Juan Antonio Vigar por su hospitalidad", se ha acordado del director de la cinta, Santi Amadeo, a quien ha dado las gracias por "concebir un personaje tan maravilloso", y de todo el equipo de rodaje.

Por último, Martínez tuvo un gesto con Carlos Areces, con quien quiso "compartir" el reconocimiento porque "también podría haber ganado este premio".

La Biznaga a Mejor Actor de Reparto ha recaído esta edición, premio ex aequo, sobre Quim Gutiérrez por 'Litus' y Mauro Sánchez Navarro por 'Esto no es Berlín'. Únicamente el actor español ha podido recoger en persona su galardón, aunque ha querido "felicitar a mi compañero de categoría" y "agradecer a Dani de la Orden por ayudarme a decidir de todas las ideas de mi cabeza cuáles están bien".

El Premio a Mejor Actriz de Reparto también ha sido compartido, entre Carolina Ramírez, de 'Niña errante', que no ha podido acudir al acto pero ha enviado un vídeo agradeciendo "al Festival y al jurado" y donde ha asegurado que "este premio es para mis tres hermanas y compañeras" en la película;



Mejor guión y dirección

Rafael Cobos, galardonado en esta edición del Festival con el Premio Ricardo Franco, ha sido el encargado de entregar la Biznaga de Plata al Mejor Guion a Alejandra Márquez Abella por 'Las niñas bien'.

La realizadora mexicana no ha podido estar presente en Málaga pero a través de un vídeo ha agradecido el galardón. "Estoy muy alagada. Muchas gracias al jurado y al Festival, me hubiera encantado estar ahí para recibir este premio", ha dicho.

El reparto de 'Antes de la quema' ha subido al escenario para recibir la Biznaga Premio del Público, que en representación de su director, Álvaro Begines, ha querido agradecer "el apoyo del público". El guionista de la obra, Javier Jáuregui ha asegurado que el proyecto "ha crecido con talento malagueño y creemos que de Málaga a comernos el mundo".

El premio a Mejor Dirección ha recaído en el catalán Carlos Marques-Marcet, por 'Los días que vendrán'. Marques-Marcet ha querido mostrar su agradecimiento al festival y al jurado. "Hace cinco años estar aquí con '10.000 km' nos cambió la vida, así que estaré eternamente agradecido a este festival", ha dicho.

"Quería dedicar especialmente a dos personas. Una es mi abuela, que nos dejó cuando estábamos acabando la película, y la otra es Lupe, porque sin ella no estaríamos aquí", ha explicado Marques-Marcet.

La última sorpresa de la noche ha corrido a cargo de Toni Romero y Alana, que han interpretado 'Acualera' después de un mensaje de Antonio Banderas a través de un vídeo donde se ha acordado de su ciudad.

Por último, los galardonados han subido a las tablas del Teatro Cervantes para hacerse una foto de familia. Posteriormente ha tenido lugar la proyección de 'Los Japón', de Álvaro Díaz Lorenzo.

La jornada de este domingo contará con el ya tradicional maratón en el Cine Albéniz, donde se proyectarán las películas ganadoras de las distintas secciones. Más tarde, el actor Asier Etxeandia y su grupo 'Mastodonte' despedirán la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en español con un concierto a las 22,00 horas en el Teatro Cervantes.