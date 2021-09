¿Hans Zimmer, James Bond y flamenco? Sí, es posible. El próximo 1 de octubre se estrena 'Sin tiempo para morir', la esperadísima nueva entrega de las aventuras cinematográficas del agente más famoso del mundo, cuya banda sonora cuenta con un invitado muy especial: la guitarra jonda de Amir John Haddad, un músico alemán que reside desde hace unos años en Macharaviaya.

El Amir fue invitado a participar en la producción bondiana cuando estaba en la isla privada de Guy Laliberté (Cirque du Soleil), en el Pacífico Sur. Allí recibió una llamada de Hans Zimmer para volar directamente a Londres y grabar su guitarra flamenca para la película. Llevar a cabo el propósito fue, desde luego, toda una aventura: tormenta en el Pacífico, vuelos cancelados, vuelos con retraso, y una vez en París no aparece su tarjeta de embarque perdiendo su conexión y, aun así, El Amir logró cumplir su misión llegando justo en el último minuto para encontrarse con todo el equipo en el estudio de grabación. Por cierto, que en la banda sonora se codea con otro icónico seiscuerdas, el exguitarrista de The Smiths, Johnny Marr, y una de las cantantes del momento, la estadounidense Billie Eilish, quien canta el tema principal de la película de Cary Fukunaga.

El guitarrista afincado en Málaga lleva tres años colaborando con Zimmer, uno de los bandasonoristas más demandados por los directores de todo el mundo (recordemos que es el brazo derecho de Christopher Nolan, por ejemplo), que le ha introducido en los pasillos musicales de Hollywood. Así, ha trabajado como músico o asesor musicales en filmes como 'Bob Esponja: Un héroe al rescate' o 'El ritmo de la venganza'.

Internacionalmente conocido como «El Amir», este intérprete participó durante años en varias giras como parte de Radio Tarifa o Chambao. Hace unos meses lanzó un tercer disco a su nombre, titulado 'Andalucía'; entonces eligió la «inigualable luz de la comarca de la Axarquía» y en concreto de Macharaviaya como lugar de residencia. «Es un pueblo con bastante historia y tiene un requisito básico, la cercanía con el aeropuerto que me permite continuar cómodamente con mis giras internacionales», relata. 'Andalucía' nace precisamente «como un homenaje a esta tierra que conozco desde niño, no sólo por mis vacaciones en Almería. Ya mi padre en Alemania, como él mismo ya tocaba el laúd árabe, me ponía a los clásicos del flamenco, desde Antonio Mairena a Sabicas, Caracol o Ramón Montoya, así como lo que vino después», expresa.

Haddad asegura que "residir en la Axarquía estoy ha influido positivamente en mi música, porque vivir rodeado de mangos o de olivos, con olores tan especiales, de aguacates y de naranjas, es algo muy especia», manifiesta. A ver, a escuchar, cómo se cuela eso en la banda sonora de la nueva película de James Bond, por cierto, la última en la que 007 es encarnado por Daniel Craig.