El otro lado de Mariana Enríquez

Desde los años noventa, la escritora argentina Mariana Enríquez, autora de novelas como ‘Bajar es lo peor’ o ‘Nuestra parte de noche’, que fue Premio Herralde en 2019, ha desarrollado un trabajo periodístico muy intenso y vasto que traza los intereses periodísticos, culturales, familiares y otros mas diversos de Mariana, pero que nunca difieren ni están alejados de sus pasiones literarias.

‘El otro lado’, que ahora edita Anagrama con edición de Leila Guerriero, y con el subtitulo ‘Retratos, fetichismos, confesiones’ reúne la mayor parte de esa obra periodística de Enriquez desde que comenzara a finales de los noventa. Hay también diversos ensayos y escritos para disertar en conferencias.

Son más de 130 artículos que reflejan ese otro lado de la actividad como escritora de Enríquez, no muy alejados, como decimos, de sus pasiones literarias pero con una pulsión diferente, a partir de sus propios pensamientos íntimos, sus gustos, ideas o fobias. En ellos encontraremos todos los asuntos de interés que han hecho de Enríquez una escritora de amplio reconocimiento.

Conocemos así, leyendo el primer artículo de este libro, que no escribió su primera novela porque quisiese ser escritora, sino «porque no encontraba nada ni nadie que contara lo que me pasaba». Nos habla de sus pequeños ídolos personales, Bruce Springsteen, «el llanero solitario», Kurt Cobain o de Nick Cave. Pero también de su gata o su juventud durante los primeros tiempos de la democracia recuperada tras los años de dictadura militar. Otras, de piezas en las que habla de su universo íntimo –su visión sobre los hijos, las mujeres, el amor, los amigos, la pareja, su madre; también del aborto o las drogas, que ella consumió de joven.

En un tono mas desenfadado, de la imposibilidad de practicar las posturas sexuales del Kamasutra sin quedar descoyuntado o de la fijación «babeante» que los hombres adultos tienen por sus tetas cuando pasea por la calle.

Hay en estos pequeños textos un patrimonio hasta ahora desconocido que nos habla de una escritora que ha ido construyendo su acervo literario a golpes de cada uno de ellos para ir forjando la escritora ingeniosa y poderosa que es ahora.

Mariana Enríquez se ha convertido en una poderosa realidad de escritora brillante e inteligente. No surgió de la nada sino que se formó en el quehacer diario de estos vibrantes textos periodísticos que son ahora lectura obligada.