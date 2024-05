Iris Murdoch y la frustración del amor

«No quiero casarme. No me parece nada del otro mundo. No le quiero. ¿Puedo por favor vivir mi vida como me dé la gana?», se expresa con vehemencia la joven Yvonne al inicio de ‘Algo del otro mundo’, el único relato corto que Iris Murdoch escribió.

Yvonne tiene 24 años en el Dublín de finales de los cincuenta, es una joven decidida, pero la soltería acecha. Ese que no es «nada del otro mundo» es Sam Goldman un chico agradable, de origen judío, con trabajo fijo, de condición humilde, como ella, que la pretende con fe, pero con escasa pasión.

«Si quieres casarte por amor -le contesta práctico su tío- pasarán diez años. Las personas sensatas se casan porque quieren estar casadas, no por los sentimientos que alberga».

Pero ella se asfixia en ese ambiente. Ve zarpar el barco correo y sueña con irse en él algún día. Cuando su pretendiente le pregunta si quiere ir a Inglaterra, se lleva una respuesta contundente de la chica: «¿Es que hay algún irlandés vivo que no quiera largarse a Inglaterra?».

El escenario para esta pequeña joya literaria salida de la inteligencia de Iris Murdoch, es un barrio humilde de Dublín en la década de 1950. La joven Yvonne Geary, llena de sueños y ambiciones, esdeña a su pusilánime pretendiente, Sam Goldman, quien la corteja con respeto y deseos. La madre y el tío de Yvonne, con quienes comparte un alojamiento destartalado en la trastienda de un pequeño comercio, la instan a casarse con Sam a pesar de ser judío. Su religión no es lo que Yvonne objeta en Sam; es un buen chico, sin duda, pero ella está esperando «algo especial», alguien que transforme en realidad sus sueños de una vida singular, alejada de los convencionalismos.

‘Algo del otro mundo’ es, como decimos, el único relato breve firmado por Iris Murdoch de entre sus más de veinticinco novelas. Apareció al inicio de su carrera, en 1957, cuando ya tenía tres novelas en el mercado. Inédita hasta ahora en español, la editorial Impedimenta acaba de publicarlo, con traducción y un esclarecedor posfacio de la escritora Pilar Adón.

Volvemos al relato de ‘Algo del otro mundo’, que se presenta como un poderoso estudio sobre la claustrofóbica vida familiar, sobre el deseo de escapar, y sobre qué sucede cuando lo que se ofrece simplemente no resulta atractivo y lo que se desea es un sueño inalcanzable.

Lo que sucede es que se llega el insaciable monstruo de la frustración para imponer su tedio convencional.

En Yvonne vemos una insondable frustración, la ira, la molestia y decepción total le dominan al ver que no podrá cumplir sus deseos de una vida distinta y mejor. No sabe rebelarse contra eso, contra los que le empujan a que acepte una vida convencional.

En una noche de paseo que se traduce en varios sucesos extravagantes, Yvonne se dará cuenta con claridad que su joven pretendiente no es el que ella espera, no es el que le llevará a una vida nueva y distinta. No hay príncipe azul. Pero aún así, se dará cuenta con mayor crudeza de que no cuenta con medios y fuerzas para lograr alcanzar esa vida ansiada. La cruda realidad se muestra como las lentejas: o las comes, o las dejas. Llega así la conclusión conmovedora de la chica con una difícil decisión para tratar de conciliar deseo y realidad.

El relato tiene también en su centro, como señala Pilar Adón, el tema del amor, en esta ocasión, un amor no correspondido. Yvonne lo busca como medio de alcanzar una vida feliz, pero al no encontrarlo deberá aceptar ese otro que no es el idealizado.

Hay algo diferente y especialmente hermoso en esta pequeña historia. A diferencia de sus novelas, no hay un gran elenco de personajes con sus vidas entrecruzadas; sus grandes maquinaciones y sus intrigas. Aquí solo están Yvonne y Sam. Y mientras las novelas se precipitan hacia sus fatídicas conclusiones (desenlaces llenos de enfrentamientos, drama y muertes), esta historia avanza delicadamente hacia una única noche en la vida de los personajes, donde comparativamente parece suceder poco, pero finalmente se decide el futuro de Yvonne.

Portada del relato de Iris Murdoch. / L. O.