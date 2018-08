Oreja para Lavado en una novillada de envenenadas oportunidades

Las oportunidades son limitadas para los novilleros. A priori, verse anunciado en una feria como la de Málaga debe ser un privilegio para cualquiera que aspire a hacerse un hueco en el complicadísimo mundo del toro. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en ocasiones como la de ayer se convierte en un regalo envenenado.



Novilleros con escaso bagaje se ven obligados a enfrentarse a animales tremendamente serios, que además ofrecieron dificultades e incluso peligro, y eso hace que en vez de fomentar la fiesta se pase un auténtico mal rato tanto para los profesionales como para los aficionados que están en vilo ante la posibilidad de que los chavales resulten cogidos.



De los novillos anunciados de Toros de la Plata solo se lidió uno, el sexto, y el resto fueron del hierro de Ordóñez Araujo, del mismo propietario pero de procedencia distinta. No se lo pusieron fácil a los novilleros. Más bien todo lo contrario. Y eso se que incluso se rechazaron animales por exceso de peso... Miedo da pensar en lo reseñado para este festejo.



Dentro de las complicaciones generalizadas, se cumplió aquello de que ´no hay quinto malo´, y fue aprovechado por José Antonio Lavado. Le permitió firmar los lances más lucidos de la tarde con el capote y llevarlo al peto por chicuelinas jaleadas. Se lo brindó al maestro José Tomás, presente en una andanada, y se plantó de rodillas para realizar un prometedor inicio de faena. Había más material, la duda era que tuviera fuelle para mantenerse en pie. Lo administró bien para conseguir los momentos más vibrantes de la tarde con muletazos de trazo largo y gustarse por bajo en los compases finales. Paseó una oreja que le debió saber a gloria tras el mal trago pasado anteriormente.





Márquez, herido

Antes, el segundo de la tarde fue uno de esos toros que piden el carnet al que está delante. En este caso, la experiencia del de Benamocarra está claro que es limitada, siendo su primer paseíllo de esta temporada. Intentó sin éxito estirarse en el recibo capotero y posteriormente se le pegó fuerte en el caballo. Dando claras muestras de querer irse, Lavado mostró su faceta más enrazada para plantarle pelea. Lo malo es que dos no se pelean si uno no quiere, y el de Ordóñez no estaba por la labor. Pretendió bajarle la mano y llevarlo largo por el pitón derecho, aunque no siempre se pudo conseguir. Pese a todo, quedó un trasteo firme y valeroso que fue ovacionado.El que abría plaza fue el otro novillo que al menos se dejó torear. Lo quiso recibir Curro Márquez con una larga cambiada en la que casi se lo lleva por delante, y luego no le permitió estirarse a la verónica. Tras una lidia desastrosa, otra de las notas comunes de la tarde, el burel llegó a la muleta con la cara suelta. Cierto es que se desplazaba, pero nunca se entregó al engaño que le presentaba el fuengiroleño. Sin poder ligar las tandas por ninguno de los pitones, solo pudo estar afanoso y variado. Pese a todo, conectó con los tendidos utilizando sus armas y no rehuyendo de los desplantes. Tras tirarse a matar resultó prendido; quedando destrozada la taleguilla. Pasó a la enfermería tras finiquitar a su segundo, donde fue intervenido de una cornada de diez centímetros en el abductor y recto interno del cuádricep de su pierna derecha.El otro que le esperaba fue más complicado aún. Con peligro verdadero se le fue colando por los dos pitones y le hizo estar inseguro. No permitía la más mínima confianza, ya que se lo habría echado a los lomos. Tras justificar sus ganas y poner de manifiesto que aún tiene mucho que aprender en este oficio, decidía abreviar para estar habilidoso al colocar media estocada habilidosa que fue suficiente para hacer rodar al astado.

Amargo debut

Y este martes:

Debutaba con picadores Corruco de Algeciras como premio a su triunfo del pasado año en el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. ¡Menudo regalito que le tocó! De salida, su primero le puso dos veces los pitones en el pecho. Pasó apuros para banderillear y con la muleta un auténtico mal trago al colársele repetidamente por el pitón derecho. Estaba claro que era otro novillo muy complicado, y aunque por el izquierdo se los tragaba, nunca se entregó. Eso le impidió estar confiado durante toda la lidia, quedándose cada vez más corto. Pese a su bisoñez, ratificó sus ganas de ser torero y se tiró con decisión a matar, su mayor virtud toda la tarde.Su último cartucho llegaba con el sexto, con el que se pudo mostrar variado con el capote, tanto de recibo como en quites. Rehusó a banderillear en este caso, visto que en el anterior no se habían alcanzado las expectativas. Tampoco hubo nada lucido con la muleta, a la que llegó el toro muy parado y acabó con las ilusiones del joven, que ahora verá menos luz al final del túnel que suponen las novilladas.

Antonio Ferrera: En plena madurez

Antonio Ferrera abre el cartel de la Corrida Picassiana de este año, una de las citas destacadas de la Feria de Málaga y que le da una seña de identidad propia. Con una decoración exclusiva ideada por el artista francés Loren, se espera una interesante tarde en la que el diestro extremeño pueda mostrar el poso de su experiencia en plena etapa de madurez. El matador ha decidido alejarse del tercio de banderillas, donde siempre destacó.

Miguel Ángel Perera: El regreso

El también extremeño Miguel Ángel Perera es el segundo espada del cartel, en el que otro de los atractivos se encuentra en la lidia de reses de la ganadería de Fuente Ymbro, una de las más apreciadas en los últimos años por los aficionados. Perera regresa a La Malagueta tras ser ausencia de 2017.

Sebastian Castella: Máxima figura francesa

Vuelve a una Picassiana tras su presencia en este cartel en su edición de 2009. Entonces empleó un traje de inspiración arlequinesca y un capote de paseo dedicado a las Señoritas de Avignon que será recuperado para la ocasión. Se espera que la máxima figura gala de todos los tiempos ofrezca la gran dimensión a la que es capaz de brillar.