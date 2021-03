Mayte Castelló es directora de Enfermería del Hospital Quironsalud Málaga y un magnífico ejemplo de que se puede compaginar un trabajo liderando equipos con los quehaceres familiares sin renunciar a uno de los dos. En su ponencia del eWoman 21 nos dio todos los detalles.

¿Qué representa para usted ser ponente en un evento como es ewoman 2021?

Mucho orgullo de que hayan pensado en mí en un día y en un encuentro que tiene que ver con las actividades profesionales de las mujeres, y también mucha responsabilidad por la cantidad tan importante de gente que nos ha visto por streaming.

¿Cuál es el mensaje que ha querido trasmitir en su ponencia?

Hablé de mi vida personal y de mi vida profesional. Lo que quise dar a entender es que se pueden compaginar ambas sin renunciar a nada: puedes ser madre, esposa, hija, amiga, etc. y tener una carrera profesional fructífera, sea en el puesto que sea, con responsabilidades o no. Por otro lado, valorar la suerte que tengo de trabajar en un sector laboral y en un hospital, Quironsalud Málaga, donde se elige a la gente no por sus cromosomas sino por el talento.

El sector donde usted trabaja, el sanitario, es uno de los pocos donde la mujer ha tenido acceso pleno desde hace años ¿Por qué cree que es debido? ¿Cómo valora la presencia de la mujer dentro de su sector?

En mi profesión pesa mucho el aspecto tradicional de que las mujeres somos las que cuidamos la salud de nuestra gente, a nuestra familia. La enfermería es el arte de cuidar y por lo tanto es fácil que se asocie el cuidado a la mujer. En Medicina ahora empieza a haber más mujeres que hombres pero hasta hace poco no era así. En Quironsalud Málaga el 73% de la plantilla es femenina.

Las mujeres son mayoría en el sector pero solo el 20% ocupa puestos directivos ¿Qué está fallando?

No creo que haya fallos en este sentido. Tradicionalmente la mujer ha sido la que ha pedido reducciones de jornada, excedencias, etc. para el cuidado de los niños, de la familia, etc. Al sacrificar parte de esa vida laboral, se complica el tema de los ascensos a los puestos de responsabilidad. Tengo claro que es por este aspecto y no por falta de capacidad de las mujeres. En enfermería normalmente la supervisión corresponde a las mujeres. Creo que en mi actividad no se mira tanto el género como en otras.