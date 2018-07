Málaga estará mañana en alerta amarilla por el terral

Málaga estará mañana en alerta amarilla por altas temperaturas, con la previsión de alcanzar máximas de 38 grados por el impulso del terral, lo que supondría la más alta de lo que llevamos de año. Esta alerta amarilla, que será además la única que se active en España el viernes, comenzará a las 12.00 horas y se mantendrá hasta las 22.00 horas, lo que supone de diez horas de calor extremo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La llegada del terral se hará evidente a partir del mediodía, con la entrada del viento caliente del norte que irá elevando las temperaturas por el Valle del Guadalhorce y la capital. Este terral será persistente. La previsión de Aemet es que se mantenga hasta el sábado, apareciendo con más o menos fuerza durante toda la mañana.

Las altas temperaturas se mantendrán también durante la noche, con temperaturas que rondarán los 30 grados todavía a las 22.00 horas y se mantendrá el viento caliente del terral toda la noche, aunque con temperaturas inferiores al no haber exposición al sol, pero no bajarán de 23 grados.

No obstante, hay alguna esperanza. El terral no será uniforme en toda la ciudad. Donde peor se va a pasar será en Teatinos y el entorno del aeropuerto, donde se registrarán las temperaturas más altas. En el Centro y en el distrito Este, incluso en los barrios más cercanos al litoral, el terral se verá frenado por la entrada de la brisa marina, refrescada por la baja temperatura del agua. Esta brisa permitirá que no se aprecie tanto el terral en el Centro por la tarde. Dependiendo de la fuerza de esta brisa, la temperatura será más suave en la franja litoral de la capital. Algo parecido ocurrió con los días de terral vividos la semana pasada, cuando las diferencias de temperaturas entre la registrada en la estación del Aeropuerto y la del Puerto de Málaga llegó a rondar los diez grados.