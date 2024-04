El día mundial de la radio

El día 13 de febrero me llamaron por teléfono desde Canal Málaga Radio para entrevistarme con motivo del Día Mundial de la Radio. Los responsables del espacio, que se transmite de 9.00 a 10.00 de la mañana, tuvieron el detalle de elegirme para charlar unos minutos sobre la radio.

¿Día Mundial de la Radio? Me cogieron en ‘fuera de juego’ porque para mí el Día de la Radio siempre había sido el 24 de marzo, aunque la celebración se pospuso con posterioridad al 29 de septiembre.

He rescatado una histórica fotografía de una de las primeras celebraciones. En la foto, tomada en la calle Trinidad Grund, cerca de un restaurante –Avenida creo recordar- aparecen casi todos los profesionales de la radio que había en Málaga en aquel entonces a inicios de la década de los años 50 del siglo pasado.

En la instantánea faltamos algunos, porque la radio no cerraba nunca y entre los asistentes se encuentran algunos muy familiares. Los profesionales de la radio en Málaga, entonces, no llegábamos al medio centenar. Hoy, contando las emisoras de Málaga y provincia, el censo de radiofonistas debe sobrepasar el millar.

La Radio, en mayúscula, tenía y tiene un patrón, el arcángel Gabriel, quien anunció a María de su próxima maternidad. Y resalto que entre los profesionales de la radiodifusión en Málaga había católicos, cristianos (entonces ‘protestantes’), agnósticos, descendientes de judíos… y nunca que yo recuerde hubo el menor roce por las creencias de cada uno.

La radio de antes

En el espacio que Canal Málaga Radio me dedicó y en el que dialogué con varios profesionales y colaboradores (un saludo cordial a Curro Flores, con el que tuve mucha relación en la época en que fue concejal de nuestro Ayuntamiento) hablamos de la radio de antes y la de ahora.

Yo me atreví a mostrar mi disconformidad con el criterio de las emisoras de no anunciar los títulos ni los intérpretes de las canciones que se programan. Uno de los contertulios me dio la razón y, como repito muchas veces, que la noticia no es el periodista, el protagonista es el otro, el entrevistado, el incendio, la sequía o el partido de fútbol.

Gracias, Canal Málaga Radio.

Misa en el Sagrario el 25 de enero de 2003, con motivo del patrón de los periodistas, san Francisco de Sales. / DANI EGEA

Los patrones

De muy atrás se remonta la costumbre de elegir un santo o una santa como patrón o patrona de la entidad, profesión, actividad, servicio, gremios…, costumbre que se va perdiendo, como en el caso de la Radio.

Como según la Constitución España es un país laico o aconfesional, algunas de esas agrupaciones han optado por eliminar cualquier relación con las creencias que le llevaron a buscar en la religión católica su protección, ayuda, inspiración, razón de ser.

La Prensa española, o al menos la Asociación de la Prensa de Málaga, no ha modificado su patronazgo, y sigue con el de siempre, san Francisco de Sales, el 24 de enero.

Desde que ingresé en la Asociación en 1965 he venido cumpliendo con los dos actos que se programaban dicho día, aunque este año se retrasó al primero de febrero. Una misa en la iglesia del Sagrario y, durante muchos años, una copa en el Obispado con el titular del momento. El más locuaz de los que recuerdo fue don Antonio Dorado Soto, que nos trataba de tú a tú y creo que hasta fumaba. Los últimos años la ‘copa’ en el Obispado se convirtió en un café en ‘El Jardín’ con don Rafael Pallarés, secretario de Comunicación del Obispado. Una animada charla, como se dice ahora, «sin líneas rojas». A mediodía o a última hora de la tarde, los periodistas nos reuníamos en una comida o una reunión multitudinaria con asistencia de los profesionales en activo y jubilados.

Adiós a san Juan Bosco

El Cine, con mayúsculas, tenía como patrón a san Juan Bosco. El 31 de enero era el elegido para la entrega de los premios instituidos por el Sindicato Nacional del Espectáculo, una fiesta por todo lo alto a la que asistían los productores, los directores, los actores, las actrices…

No había alfombra roja, ni sesión de fotografías de las actrices luciendo sus mejores galas; pero los hombres lucían smoking (ahora, en español, esmoquin) y no como ahora, que hasta algunos calzan ‘tenis’ y trajes estrafalarios.

En las revistas cinematográficas de los años 40, 50 y 60 están los documentos gráficos del gran acontecimiento.

Ahora el Día del Cine Español se festeja el 6 de octubre pero tiene otros eventos que superan el día elegido

Ahora el Día del Cine Español se festeja el 6 de octubre a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, pero el cine español tiene otros eventos que superan al día elegido, por ejemplo, la Gala de los Goya, el Festival de Cine en Español de Málaga, el Festival de Valladolid, el de Huelva...

Como san Juan Bosco, además de patrón del cine lo es de la Formación Profesional y de los Ilusionistas, quizás un ‘mago’ de esos que hacen desaparecer hasta un avión de la visión de los espectadores, ha hecho lo propio con el santo italiano que fue elegido como patrón del cine. Cosas que pasan.

Gala de inauguración del Festival de Cine Español en el Cervantes en 2010. / LA OPINIÓN

Pero...

Pero no hay que preocuparse por la moda del laicismo; en más de ocho mil municipios de España se mantiene el patronazgo de santos, santas y advocaciones de la Virgen (en España hay más de veinte mil), entre ellas la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.

Sin cambios aparentes, se mantienen los patronazgos de san Alberto Magno (ciencias), san José de Calasanz, santa Apolonia (dentistas), santa Lucía (invidentes), santa Teresa (abogados), san Cristóbal (conductores), san Antón (animales)… y como el humor alegra nuestras vidas, san Frenando (para los conductores) y santa Cerecita del Niño del Niño Jesús (fruteros),

Una de mis últimas entrevistas (en este caso minientrevista) fue al zapatero remendón que tenía su cobijo en un portal de la calle Méndez Núñez, frente a El Gato Negro (Administración de Loterías). Fue con motivo del día san Crispín, patrón del gremio; no era malagueño, pero el día del patrón socorrían o ayudaban a los compañeros de profesión que estuvieran pasando una mala racha. Como en el santoral hay seis santos con el nombre de Crispín no sé cuál de ellos es el que protege a los zapateros…

Acabo: dos (Radio y Cine) de mis tres actividades profesionales han dejado de estar bajo la protección de un santo; de la tercera, Periodismo, sigo bajo san Francisco de Sales. Por muchos años. Amén.