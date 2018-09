Can We Run, correr con tu perro y ayudar a los que no tienen dueño

Siempre te acompaña y te espera. Te defiende. Depende de ti y te da su cariño y fidelidad. Los perros son algo más que una mascota. Son un compañero, un miembro más de la familia. Pero, ¿qué ocurre con los que no tienen una familia? Can We Run, la iniciativa puesta en marca por Prensa Ibérica, editora de La Opinión de Málaga, intenta dar una respuesta a esta pregunta. Una respuesta lúdica, divertida y que aporte además un granito de arena en el bienestar animal y en fomentar las adopciones ayudando a la Protectora de Animales.

Can We Run es una oportunidad de compartir un rato divertido con tu perro, participando en una carrera o en una marcha que permita disfrutar del aire libre y de la compañía de un amigo perruno. El evento, que se celebra el 30 de septiembre en el Parque Huelin, cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés y Advance, y con la colaboración de Boomerang, Trixie y Supermercados El Corte Inglés.

Tras celebrarse en Gijón, Zamora, Vigo y Benavente, a finales de septiembre le tocará el turno a Málaga, con el objetivo de seguir fomentando la responsabilidad en el cuidado de los perros, así como incitar a la adopción, antes que la compra, de los muchos perros abandonados en las protectoras de animales.

Para apuntarse, Can We Run ofrece dos modalidades. Se puede optar por la opción de Marcha, con un circuito de 1,5 kilómetros; o de Runner, para los más deportistas, con un recorrido de 3 kilómetros, que siempre se hace en compañía de su mascota perruna.

Con estos dos recorridos pretendemos una participación abierta para todas las razas caninas y personas. Además, recuerda que después de la carrera tendremos una serie de actividades de lo más perrunas a las que tendrás acceso con tu inscripción.

La inscripción en Can We Run incluye una bolsa del corredor, camiseta del evento de la marca Boomerang y bandana customizada para la mascota. Además, los participantes tendrán un bono regalo de 10 euros para compras a partir de 30 euros en el departamento de mascotas del Corte Inglés de Málaga, que se puede consumir hasta el 30 de noviembre, pegatina para el coche "Mascota a bordo" de la Can We Run Málaga, producto Fun Pack de Trixie y muestra de producto de la marca Advance.

Los primeros en la categoría Runner tendrán un trofeo en las distintas categorías: masculino, femenino y familia los tres primeros menores clasificados de la categoría Runner y Marcha. Los participantes tendrán una zona de avituallamiento líquido y sólido tras la competición, servicios médicos, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.