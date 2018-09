Bronca monumental entre el concejal de Seguridad y un grupo de bomberos

El conflicto que protagonizan los bomberos de Málaga desde hace más de año y medio, enfrentado al equipo de gobierno municipal, ha originado este mediodía una sonora bronca protagonizada por el concejal de Seguridad, Mario Cortés y los bomberos que asistían en el salón de plenos a la exposición de una moción presentada por el grupo de IU, en la que reclama que se dote de mejores medios y equipos a los bomberos.

La intervención de un representante de los bomberos, José Antonio Jiménez del Corral, que ha llamado a los concejales del PP "corruptos" o, cuando menos "incompetentes para realizar su trabajo", ha encendido el talante, de por sí tranquilo, del concejal Mario Cortés, que en su intervención, con un tono airado y levantando la voz de manera elevada, ha arremetido contra los bomberos y los concejales de la oposición.

Cortés ha asegurado que el conflicto de bomberos "no tiene solución, porque es un tema electoral y político y se solucionará cuando haya elecciones". Cortés acusó a los bomberos de mentir en muchas de sus denuncias, "que son falsas" y llegó su tono más enfadado cuando provocó a los bomberos diciendo: "Si todo lo que dicen es cierto, ¿por qué no se van a la Fiscalía o me denuncian ante un juez y me imputan y me meten en la cárcel? Y si no, cállense y trabajen".

En ese momento la confusión fue casi total en el salón de plenos, con los gritos del concejal por un lado, los de la decenas de bomberos que asistían en los asientos de invitados y los del presidente de la comisión, Francisco Pomares, llamando al ordena uno y a otros.