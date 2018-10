La prevención, una asignatura pendiente en la diabetes gestacional

«La diabetes gestacional se considera algo de paso y nos estamos equivocando porque nos pone a las mujeres diabéticas de tipo 2 de 20 años delante nuestra». Así de contundente se muestra María José Picón, responsable de la Unidad de diabetes y embarazo del Centro de día de diabetes que tiene el Clínico.

Ante esta situación asegura que el simple hecho de perder peso antes de quedarse embarazada, en aquellos casos que sea necesario, haría que menos mujeres desarrollaran la enfermedad. Un plan alimenticio «semáforo» con productos que no deben comer (azúcares) y otros que siempre pueden ingerir (frutas y verduras) y un control de hidratos y proteínas sería suficiente. La prevención es uno de los puntos que el sistema aún no trabaja. Otra de las cuestiones que las pacientes no tienen en cuenta una vez que han parido, ya que lo normal es que la diabetes gestacional desaparezca en ese momento, es que deben acudir a hacerse chequeos para comprobar cómo está la glucosa. «Por más que insistamos ya no le dan importancia», sentencia María José.

Estudio en menores

Para comprobar si hay algún tipo de modificación genética en el bebé cuando la madre ha sufrido diabetes genética, la Unidad de diabetes y embarazo está inmersa en un proyecto de investigación que comienza como muy tarde a inicios de 2019 para estudiar esa cuestión. Picón asegura que hay estudios que verifican que esos niños suelen tener cierta tendencia al sobrepeso o trastornos metabólicos pero quieren ahondar más en el tema. El estudio arranca en los próximos meses y se trabajará con niños recién nacidos en los que se hará un análisis de sangre del cordón umbilical.