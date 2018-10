Una edil de Málaga Ahora afirma que los abogados no atienden a los inmigrantes

Sorprendieron ayer las declaraciones de la edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez durante la Comisión de Derechos Sociales. Se debatía una moción de IU-MpG en la que se instó a las administraciones públicas a garantizar una acogida digna en la ciudad a los inmigrantes y habilitar un lugar de acogida y tránsito con condiciones dignas y que haya recursos suficientes, lo que salió adelante por unanimidad. Isabel Jiménez, de cualquier forma, aseguró que los abogados malagueños no están atendiendo a los migrantes que llegan en patera y, pese a haberle pedido Raúl Jiménez, edil de Derechos Sociales, en varias ocasiones que rectificara, no lo hizo.

El Colegio de Abogados mantiene un turno de oficio para pateras alabado por los dos últimos Defensores del Pueblo andaluz e instancias europeas. Pese a ello, Jiménez dijo: «Quisiera un punto más –en la moción–, que cuando lleguen estas personas que se les dice al Colegio de Abogados que hay, creo, para que sean informadas de cuáles son sus derechos una vez lleguen aquí a Málaga, porque en muchas ocasiones no están allí, no se les informa». El edil del PP le contestó que cuando llegan las pateras al puerto siempre están los abogados y el 112, que tienen un espacio para ello y le pidió que dijera qué día y qué hora no estuvieron. «Yo estuve la semana pasada en el albergue, que había 56 inmigrantes, y allí no sabían ni se había avisado a los abogados ni nada, y estaban desde el día anterior con los niños. Que fuimos allí a visitarla. O sea, que la realidad es esta, no digamos que están, porque no es verdad, y se lo digo ahora mismo, no es verdad, no se les avisa». El edil popular le recordó que se les da esa atención en el puerto y luego se les deriva a la Comisaría o al albergue y le pidió que hablase con los abogados o los inmigrantes. «No es la primera vez que lo digo, aquí se firman los protocolos, se hace el anuncio en prensa, nos hacemos la foto, pero que luego detrás no está esa realidad, esa es la verdad, seamos coherentes, que firmamos protocolos, queremos la foto, decimos que tenemos esto y luego llega el momento y no existe, no hay nadie, y no se les atiende», dijo la concejala, a lo que Jiménez le respondió: «Intenta usted cargarse con su desconocimiento el trabajo de mucha gente».