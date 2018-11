Presentan en Washington un docudrama sobre Bernardo de Gálvez

La residencia del embajador de España en Estados Unidos acoge este martes a las 6.30 de la tarde, hora de Washington, un triple homenaje a Bernardo de Gálvez, que incluirá un pequeño adelanto de un documental dramatizado sobre su vida, que ha sido producido por Native Sun y dirigido por Gary Foreman.

El guión del docudrama está basado en el libro de Edward Butler, 'Gálvez/Spain. Our forgotten ally in the Revolutionary War', publicado en 2015. El propio Butler participa en el proyecto como productor asociado, al que también se han sumado personas y entidades relacionadas con la rememoración de la Guerra de Independencia americana como Jack Conan, fundador de la Texas Connection to the American Revolution; los Hijos de la Revolución Americana así como la Texas A&M University y el exembajador español Mazarambroz.

En el mismo acto se dará a conocer la iniciativa de la ciudad de Galveston, llamada así en honor de Bernardo de Gálvez, de erigir al estadista de Macharaviaya un monumento ecuestre, en concreto en un espacio público en el Seawall Boulevard. Los Hijos de la Revolución Americana y las Damas de Gálvez han encargado la obra al escultor tejano Eric Kaposta. El jefe del proyecto, Bill Adriance, presentará los detalles de esta iniciativa.

Por último, se presentará un resmen de la ópera sobre Gálvez, con música de Mary Carol Warwick y letra de Marec Bela Seffens, una obra de la que ya informó La Opinión el mes pasado.