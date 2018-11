El Sindicato Médico denuncia a dos directores de centros de salud por obstaculizar el derecho a huelga

El Sindicato Médico de Málaga a través de su gabinete jurídico ha interpuesto sendas denuncias contra los directores del centro de salud del Puerto de la Torre y Tiro de Pichón por no respetar las condiciones fijadas unilateralmente por la propia administración para la convocatoria de huelga de médicos de Atención Primaria los días 19 y 23 en la provincia de Málaga.

Los servicios jurídicos de este sindicato entienden que en el primer caso se incrementaron "artificialmente y mediante engaño e incumpliendo la propia resolución de mínimos de la empresa, el número de profesionales designados para atender los servicios mínimos", según reza el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.

En este caso, que incumbe al centro de salud del Puerto de la Torre y al consultorio de Almogía, se contabilizaron 8 médicos y dos pediatras designados para trabajar en esos servicios mínimos del día de huelga 19 de noviembre, cuando los disponibles eran 13 y dos respectivamente. Superando con creces el 40% designado para la atención a demanda en los servicios mínimos.

De la misma forma, el SMM ha denunciado que en el centro de salud de Tiro de Pichón se realizó por parte del director una argucia ilegal para ir contra los derechos a huelga de los facultativos como fue cerrar las agendas a demanda, con anterioridad al día 19 de noviembre, de quienes decidió oportuno, suponiendo que quienes no secundaron la huelga fueran a su puesto de trabajo y no tuvieran pacientes que atender, teniendo que hacerlo otro día y quienes sí la secundaron no pudieran conocer in situ que su médico había realizado huelga y por eso no lo podía atender.

El SMM entiende que ambas situaciones son gravemente perjudiciales para el derecho a huelga de todos los trabajadores, más aún cuando la administración fijó unos servicios mínimos abusivos para que la huelga viera disminuidos sus efectos (no fueron firmados por el SMM) y además se apoyara en su enorme maquinaria publicitaria y de comunicación para hacer una lectura posterior torticera y falsa de los reales efectos de la misma, esto ya en otro orden de cosas.