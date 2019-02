La malagueña Celia Villalobos abandona la política

La diputada del PP Celia Villalobos ha anunciado este miércoles que abandona la política, vinculando su marcha a que apoyó la candidatura de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, que fue finalmente derrotada por Pablo Casado.



En una entrevista en Antena3, Villalobos ha lamentado que acabe su carrera sin un acuerdo en el Pacto de Toledo, comisión que preside, y sugiriendo su retirada política. Momentos después, ha sido preguntada directamente por ello, y ha confirmado su marcha.





??VÍDEO| "Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo", Así ha anunciado Celia Villalobos su retirada de la política ▶https://t.co/897gn9dxri #PactoToledoEnESPera pic.twitter.com/PSIFKw0c4a — Espejo Público (@EspejoPublico) 20 de febrero de 2019

"Si pero ya lo sabía yo.", ha asegurado, relacionando su despedida a haber apoyado otra candidatura distinta a la de Casado el pasado julio en las primarias del PP. "No me importa", ha dicho sobre esta situación la que fuera ministra de Sanidad en el gabinete de José María Aznar.En esta intervención,y ha puesto en valor que ha sido portavoz del PP en áreas sociales que "son difíciles" para su partido, apuntando a que, pero me he mantenido. Los presidentes sucesivos, quizás, muchas cosas de las que hacía no le gustaban, pero me mantenían", ha recalcado.