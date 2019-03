Cierra Doña Mariquita

Muy a pesar de empleados, clientela, y, sobre todo, de su dueño, Fernando Villén, la emblemática cafetería Doña Mariquita, ubicada en la plaza Uncibay, cierra. Un problema cardíaco de Fernando y la presión de su familia y amigos lo ha llevado a tomar una decisión que creía que nunca llegaría. "En mi estilo de vida no está jubilarme", dice a unos meses de cumplir 69 años.

Doña Mariquita ha sido su vida. Lo abrió su padre en 1942 y desde los 13 años comenzó él a trabajar. Y desde entonces. "Es como un hijo. Lo he criado, mimado y nos lo ha dado todo a mi familia y a mí", dice emocionado.

Otra familia que deja atrás son sus trabajadores, sobre quienes solo tiene palabras de agradecimiento. "Mi lucha personal es colocarlos a todos antes de irme". Y está seguro de que lo conseguirá. "Tengo contactos y los voy a aprovechar". Y es que hay quienes llevan 32 años con él, como Miguel Robles, quien aún está intentando asimilar lo que ocurre. Su hermano también trabaja allí; lleva 25 años.



Fernando se opera a mediados de abril y aún no se ha planteado qué hará, porque aún no conoce cómo puede salir de la operación. Pero lo de dejar la cafetería abierta no ha entrado en sus planes porque "soy muy inquieto" y su familia lo sabe. "A mí me gusta estar detrás de la barra", y está seguro de que si el local sigue con su actividad habitual él acabaría como siempre: trabajando. Ya le ha pasado en otras ocasiones. Cuando se operó de un edema de Reinke, de cataratas, e incluso de dos hernias inguinales no tardó más de tres días en volver en contra de las recomendaciones del médico y de su familia. Pero esta vez es diferente, se trata de algo más serio y tiene que cuidarse. Se va pero deja un gran legado. Y eso lo reconforta. Doña Mariquita siempre será un icono de Málaga.