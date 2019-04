Presentan más de 1.000 alegaciones contra el hotel del Puerto

El colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte ha presentado hoy más de un millar de alegaciones contra el hotel del Puerto, que han sido entregadas en la Gerencia de Urbanismo. En concreto, han registrado 1.078 firmantes, aunque el portavoz de la plataforma, Juan Antonio Treviño, asegura que en total este número rondará los 2.000, pues hay ciudadanos y asociaciones que han presentado sus motivaciones por su cuenta.

"Es la primera vez que la ciudadanía se involucra tanto en un proceso administrativo de la Gerencia de Urbanismo", ha subrayado Treviño, resaltando que "es el reflejo de que cuando a la gente se le da información y se le permite participar, participa".

El portavoz tiene claro que "no hay consenso en la ciudad para un proyecto de ciudad"; algo de lo que "se tienen que dar cuenta los políticos". En este punto, ha criticado que "huele a cocina política", pues el proyecto se ha realizado a partir de "un acuerdo raro entre partidos que suelen estar enfrentados y que con mucha rapidez se han puesto de acuerdo".

Por ello, ha pedido que "paren el balón" y escuchen a los especialistas. Así, ha considerado que las formaciones políticas tienen en las elecciones municipales la ocasión perfecta para posicionarse sobre este edificio "que no es una torre, sino un rascacielos". "No tiene 135 metros, tiene 150; dicen que es un hotel y no hay empresa hotelera; el 55% de sus ingresos se producirán en la planta baja y no sabemos qué habrá en ella...", ha enumerado Treviño.

Entre las alegaciones se indica que esta modificación del Plan Especial del Puerto no tiene en cuenta la vulnerabilidad del dique frente a las consecuencias del cambio climático, la dificultad de evacuación en caso de incendio o accidente marítimo; que se ha excluido a la ciudadanía de la toma de decisiones; permite un negocio privado en un espacio público que quedará reservado para quien puega pagar instalaciones de lujo; o que altera el paisaje y acabaría con la utilidad de la Farola, "que sí es un icono de la ciudad".

El grueso de las alegaciones del colectivo se recabaron el pasado sábado 30 de marzo, cuando se concentraron en el Palmeral de las Sorpresas en contra del rascacielos y se recogieron un total de 500 firmas, asegura Treviño. Pero además, hay colectivos que han presentado sus alegaciones. Entre ellos ha nombrado al Colegio de Arquitectos de Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, Ecologistas en Acción, Equo, Facua, profesionales de la UMA como Matías Mérida y expertos como Rafael Esteve Secall, quien ha presentado 15 folios de alegaciones, o Rafael de la Fuente.