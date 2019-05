El laboratorio del Clínico tiene maquinaria nueva sin usar por un problema de corriente

La situación del laboratorio del Hospital Clínico ha sido denunciada por el Sindicato Médico, que asegura que es "insostenible la situación arcaica que vivían los equipos de este espacio y que ha tratado de ser paliada por la adquisición de un equipo actual". No obstante, advierten de que la nueva maquinaria no funciona al tener diferentes configuraciones de corriente y "no puede trabajar con la red eléctrica que le suministra el hospital".

Para solventar estos problemas, el laboratorio del Clínico ha tenido que recurrir a intentar "hacer que funcione una de las anteriores máquinas antiguas", así como "el destaponamiento de muestras manuales, introducción y retirada de los tubos en las máquinas han de hacerse de forma manual, con una ausencia de automatización propia de un hospital tercermundista o de hace veinte años", aseguran desde el Sindicato Médico.

Esta situación provoca, en opinión del Sindicato Médico, que se acumule un retraso de hasta dos días en empezar el procesamiento de las muestras (algunos parámetros, como el nivel de azúcar en sangre, empiezan a modificarse desde las dos horas no procesada de la muestra), más la tardanza que las máquinas (nuevas y antiguas) no funcionantes llevan en completar los análisis de días previos. Y esto, a pesar que se están derivando 200 muestras diarias (300 a partir de esta semana) al laboratorio del Materno Infantil, con la consiguiente sobrecarga de estos profesionales que tienen dedicados dos facultativos en exclusiva, además de los técnicos necesarios para el tratamiento de estas muestra.

Además, el transporte de muestras entre ambos hospitales, según este colectivo, se está produciendo de forma irregular, sin protocolo por escrito, y sin respetar la normativa de seguridad.

Por ello, el SMM exige una solución urgente que mejore definitivamente esta sorprendente realidad en pleno siglo XXI.