Sindicatos y vecinos se unen para pedir a la Junta más equipamiento sanitario en la zona Este

Representates de UGT, CCOO, Satse, Sindicato Médico, la federación vecinal Unidad,y el Colegio de Médicos -que no ha podido estar presente- han creado un frente común para exigir a la Junta de Andalucía la creación de una infraestructura sanitaria para los vecinos del distrito Este y alrededores.

La demanda histórica vecinal de crear una infraestructura sanitaria tipo CHARE

-centro hospitalarios de alta resolución- es una de las propuestas que el propio grupo social del Consejo Social calificó como necesaria para paliar el déficit sanitario de la ciudad, junto al funcionamiento al 100% de los recursos y la creación del tercer hospital, y que fue apoyado por unanimidad por todos los partidos. Sin embargo, sindicatos, Colegio de Médicos y vecinos de la zona presionan para pasar a la acción y recuerdan a la población el compromiso reiterado que hizo el entonces presidente de la Diputación provincial, Elías Bendodo, y actual consejero de Presidencia: Ceder los terrenos del Hospital Civil para la creación del tercer hospital siempre que la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, se comprometiera a construir un centro sanitario tipo CHARE en la zona Este de la ciudad, según recordó el secretario general de Sanidad de CCOO en la provincia, Rafael González.

Además del compromiso fallido por parte del PP una vez que ha llegado a la administración andaluza, hasta el momento según las partes afectadas, los sindicatos alegaron otras cuestiones para reforzar la necesidad de crear una infraestructura. Entre los vecinos del distrito Este y el área metropolitana (Macharaviaya, Benagalbón, Totalán, etc) suman más de 90.000 personas, una cifra que sube a 120.000, según los datos de la federación Unidad. Además, están a más de 30 minutos del hospital más próximo, unos criterios similares aplicados para la construcción del Hospital del Valle del Guadalhorce, según apuntaron.

Los sindicatos, por su parte, han solicitado por la vía oficial reuniones con el delegado provincial de Salud para abordar éste y otros asuntos pero no han recibido respuesta, según indicó el secretario provincial de Salud de UGT, Vicente Sandoval, y no descartan movilizaciones si no obtienen respuesta alguna. Es por ello que instan a la institución pública a que se aborde este asunto ya que las únicas referencias hasta ahora han sido que la Junta no construirá más CHARES, salvo los ya previstos, o que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, declaró que "el hospital del Este no era una prioridad" en un acto.

Mientras tanto, la delegación provincial de Salud se muestra a favor de ampliar el centro de salud de El Palo y se comprometió a principios de mayo a estudiarlo, tras un ecuentro con afectados. Otra demanda vecinal que exige la inclusión de especialidades y una plantilla en Atención Primaria acorde a las necesidades de la zona que cuenta con 30.000 vecinos.



Sin noticias del plan vacacional



Otro de los puntos tratados por los sindicatos en rueda de prensa es la falta de información sobre cómo cubrir las plantillas de hospitales y centros de salud de cara al verano. Los sindicatos recordaron que por esta fecha en años anteriores ya se conocía la partida presupuestaria que la Junta iba a destinar; un paso previo a la negociación que el año pasado se cerró a finales de mayo. Hasta el momento desconocen la cuantía que destinarán a este apartado ni cómo se repartirán los recursos.

La situación sanitaria de Málaga en verano es diferente a la de muchas ciudades, la Costa del Sol multiplica su población de manera exponencial y los profesionales del sector tienen previstas sus vacaciones, sin embargo, el aumento de demanda asistencial que se produce requiere de un refuerzo de plantilla que desde hace años los sindicatos y el sector exige para dar una calidad asistencial de calidad y evitar la saturación del personal. La representante del Sindicato Médico, Ana José Duarte, hizo especial mención en este apartado a las urgencias hospitalarias, una de las áreas más castigadas en época estival ante la masiva afluencia y falta de personal.

El secretario provincial del sindicato de Enfermería (SATSE), Juan José Sánchez, ha recordado que Málaga es la provincia con menos camas de la región andaluza y con menos profesionales por ratio. Asimismo, necesitaría unas 400 camas para ponerse con cifras similares a la media andaluza, un déficit que aprovecha la sanidad privada y se posiciona ya con el 36 por ciento del total de sus camas en la región en Málaga.