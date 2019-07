El turismo dejará en Málaga este verano más de 650 millones de euros

Buenas perspectivas veraniegas para el turismo en la capital, algo que ya viene siendo habitual año tras año, pero que en este caso, con las incertidumbres económicas que sobrevuelan la Eurozona. Así, la capital de la Costa del Sol espera recibir esta época estival de 2019 un impacto económico de 652 millones de euros en julio, agosto y septiembre, un 7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta cifra se calcula teniendo en cuenta los patrones de gasto de los visitantes de Málaga revelados en el último Observatorio Turístico y aplicando proporcionalmente un crecimiento del 5% a cada uno de los tipos de visitantes, según han revelado hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento la edil de Turismo, Rosa Sánchez, y el presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), Luis Callejón. Esta cantidad –que supone entre el 30% y el 34% del impacto económico total de la actividad turística a lo largo de todo el año– se desglosa en 600.678.000 euros de gasto por parte del conjunto de los turistas (hoteleros y no hoteleros) y 51.301.000 euros de los excursionistas (aquellos visitantes que no pernoctan). Para la edil, esta cifra global es positiva porque da una lectura clara sobre el hecho de que la capital no depende mucho de la estacionalidad turística, como ocurre con el litoral Occidental, y el impacto económico se reparte a lo largo de todo el año en Navidad, la Semana Santa, el Festival de Cine, el verano con la Feria, así como por la importante oferta museística y monumental de la urbe.

Así, el Área de Turismo espera alcanzar un crecimiento del 5% en la temporada alta. La edil ha explicado que "todo apunta a que volveremos a registrar un verano récord. Prevemos un aumento del 5% tanto en el volumen de turistas como en el de pernoctaciones entre julio y septiembre, de modo que los hoteles de la capital acogerán a más de 390.000 viajeros que generarán más de 826.000 pernoctaciones". Callejón, por su parte, ha destacado que "esta previsión implica superar, por primera vez, la barrera de las 800.000 estancias hoteleras durante el verano. El grado de ocupación en estos tres meses alcanzará el 84% frente al 81,67% registrado en el verano de 2018".

La concejala ha insistido en que el objetivo es "continuar la tendencia positiva registrada desde inicios de año, con especial atención a la rentabilidad de la actividad turística para la ciudad y las oportunidades de empleo de calidad que se generen" para la ciudadanía.

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), Málaga recibió 551.775 turistas hoteleros entre enero y mayo de 2019, un 4,92% más que en el mismo periodo de 2018, que a su vez generaron 1.061.225 pernoctaciones, un 9,02% más que las registradas durante los primeros cinco meses del año pasado. Ha sido la primera vez que se ha superado la barrera del millón de estancias en mayo. Este incremento ha llevado a la ciudad a situarse como el segundo destino urbano español en crecimiento.

La estancia media fue de 1,92 noches frente a las 1,85 del mismo periodo de 2018 (lo que supone un incremento de la prolongación de la estancias de los viajeros cercana al 3,8%). El grado de ocupación, por su parte, se situó en el 74,07%, ligeramente superior al registrado el año pasado, del 73,1%.

El 62,47% de los visitantes fueron internacionales y el 37,53% restante, nacionales. No obstante, el 66,82% de las pernoctaciones correspondieron a turistas extranjeros, cuyas estancias aumentaron un 14,91%, respecto a las registradas en los primeros cinco meses de 2018.

Los principales mercados en cuanto al volumen de pernoctaciones fueron, en este orden: Andalucía, con 12,36% del total; el Reino Unido, con el 11,07%; Madrid, el 7,66%; Alemania, el 6,1%; Países Bajos, el 4,78%; y Francia, con el 4,75% del total de pernoctaciones.

La concejala ha insistido en la necesidad de seguir aumentando la rentabilidad de los turistas que nos visitan. Luis Callejón, por otro lado, constata un aumento en el gasto de bolsillo de los turistas y ha explicado que, de los 10.000 trabajadores que el sector hotelero tiene en enero, se crecerá a los 22.000 en toda la Costa, es decir, se dobla la mano de obra.

Eso sí, Callejón ha dicho echar de menos que Málaga no pueda seguir abriendo establecimientos hoteleros de alta calidad (cinco estrellas gran lujo), lo que es un "lastre" en cuanto a no poder subir pernoctaciones y el gasto de bolsillo. Esta es una competencia de la Junta de Andalucía, que en 2010, ha explicado, derogó el decreto que había en relación a este asunto: "Hasta la fecha no tenemos noticia", ha indicado. También ha pedido un mayor contro de las viviendas con fines turísticas, para felicitarse de que hayan aumentado las pernoctaciones en los apartamentos turísticos (que no viviendas turísticas), de forma que los viajeros que se alojan en las segundas están volviendo a los primeros.