"No es necesario obligar a vacunarse del sarampión, podría tener efecto rebote"

¿Si algo funciona, por qué cambiarlo? Es el mantra que repiten los expertos en vacunas cuando, cíclicamente se les pregunta por nuevas medidas para reforzar las coberturas vacunales contra enfermedades que vuelven a suponer una amenaza en todo el mundo, en este caso, el sarampión. Pese a las últimas alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hablan de un repunte de los brotes de sarampión en todo el mundo, los expertos vacunólogos aseguran que España, por ahora, se mantiene un tanto ajena a esta explosión del sarampión y que, por tanto, no deberían de tomarse medidas extra para garantizar la protección de la población. En Alemania, sin embargo, la vacuna contra el sarampión va a empezar a ser obligatoria en 2020 al no superar el 93 % de población diana inmunizada.

«Aquí, desde el comité no lo recomendamos. Tenemos unas buenas coberturas vacunales y no tenemos el problema con la enfermedad que tienen en otros países como Alemania o Francia. Quizá si estas cifras de vacunación bajaran se pudiera barajar pero, por ahora, no. Además, obligar a vacunar podría tener un efecto rebote». Así lo asegura Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. La «rápida» expansión del sarampión, una enfermedad potencialmente mortal, ha activado los sistemas de alarma de la OMS que en sus últimos informes habla de «millones de personas en riesgo» de ser infectadas.

Según estos datos provisionales, de enero a agosto se han notificado 364.808 casos en 182 países, con aumentos con respecto al mismo periodo del año anterior del 900 % en la región africana o del 120 % en Europa y graves brotes como los últimos de los barrios de judíos ultraortodoxos de Nueva York, alimentados por cuestiones religiosas. En España, frente a esta «explosión», hasta agosto se han confirmado 204 casos. El año pasado se confirmaron 226 en toda España.

«Realmente en España ahora el sarampión no es un gran problema», certifica Álvarez que explica que el motivo hay que buscarlo precisamente en eso que «funciona» y que no debería de tocarse: la buena adhesión a los programas de vacunación «que son la envidia en Europa», según el experto. Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, el 97,1% de los bebés españoles reciben la primera dosis de la triple vírica y un 94 % la segunda, totalmente necesaria.

Esta concienciación sobre lo importante de protegerse crea una inmunidad de grupo que ejerce de cortafuegos cuando llega alguna persona de fuera con la enfermedad y hay un contagio ya que, actualmente, no hay circulación interna de la enfermedad, por lo que se habla de que está «eliminada aunque no erradicada». «Si bajaran esos porcentajes puede que hubiera que pensar en tomar medidas, pero por ahora no. Eso sí, hay que seguir insistiendo en la necesidad de la vacunación y en reforzar la necesidad de la segunda dosis», añadió Álvarez.

En lo que va de año, el Ministerio de Sanidad, según Álvarez, ha detectado «varios brotes»; pero ahí, además de las coberturas vacunales, «hay que tener en cuenta que los sistemas de alerta y la actuación de Salud Pública funcionan también muy rápidamente para tomar medidas».