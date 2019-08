El Ayuntamiento de Málaga aprueba una modificación de 3,7 millones dos semanas después de dar luz verde al presupuesto

El trajín feriante al que se someten los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga ha encontrado este miércoles una efímera vuelta a la normalidad con la celebración de un pleno extraordinario en el que se aprobó una modificación presupuestaria de 3,7 millones de euros, destinados a actuaciones relacionadas con la innovación y el emprendimiento, servicios municipales, acciones turísticas, programas sociales o subvenciones de apoyo al deporte malagueño. Aunque la condición de mero trámite que envolvía a la sesión se vio reflejada en una votación que no registró votos negativos, el hecho de que esta modificación se produzca dos semanas después de la aprobación definitiva del presupuesto sirvió de punto de partida para el debate, que no extuvo exento de los ataques y discrepancias que se formularon desde las bancadas del PSOE y Adelante.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, cuestionó con especial énfasis que en esta modificación de crédito hayan sido incluidos los 94.000 euros a los que ha sido condenado a pagar el Ayuntamiento de Málaga tras el contencioso administrativo fallido que, al igual que otros Consistorios gobernados por el PP, interpuso en relación a su participación en los tributos del Estado en el ejercicio de 2009 contra el Ejecutivo nacional, cuando su presidente era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En sus críticas, Pérez se remontó a tiempos en los que "el señor De la Torre actuaba como ariete político y arremetía contro todo lo que hacía Zapatero, dentro de una campaña negativa que ahora nos está costando el dinero, pues con lo que pagan los malagueños por sus impuestos de su bolsillo tendrá que hacer frente a los 94.000 euros generados por todo ese teatro que habían montado".

"Hay que remontarse a 2011, cuando en plena campaña electoral estatal, el Partido Popular promovió una serie de contenciosos administrativos desde aquellos ayuntamientos que gobernaban con la única intención de lastrar la imagen del gobierno socialista; recordemos su mantra de aquel momento, la culpa es de Zapatero", añadió .

Si se siguen las explicaciones esgrimidas desde el grupo municipal socialista, la sentencia "deja en evidencia lo mal que se hizo al presentar esta demanda y que no tenía razón en absoluto, pues la propia sentencia explica claramente que los criterios usados por el Partido Popular en su contencioso 'no venían legalmente impuestas, no pueden erigirse en motivo de anulación de la liquidación definitiva recurrida' y, por esta razón, el Tribunal Superior de Justicia considera 'motivos más que bastantes para desestimar la pretensión' del PP".

Asimismo, Pérez expuso que los socialistas votaron a favor del expediente de modificación de crédito "por responsabilidad, sabedores de que nos encontramos cosas que hay que pagar con premura desde el consistorio". "Una semana después de aprobar definitivamente las cuentas municipales nos encontramos con una nueva modificación presupuestaria, algo a nuestro juicio muy poco serio, que deja en evidencia una pésima gestión del área económica y de las áreas hoy enmendadas presupuestariamente; como habrá más modificaciones espremos que esa vez si se cuente más con los demás grupos y se esté más a la altura", reprochó el portavoz socialista.

Por otro lado, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, explicó que la abstención de su grupo obedece a "motivos de forma, ya que muchos de los expedientes de gastos tratan asuntos con los que la coalición de IU y Podemos está de acuerdo".

"Llama la atención que sólo 14 días después de la aprobación definitiva del Presupuesto (7 de agosto) y un mes y 11 días después de su aprobación inicial (10 de julio), se planteen estos gastos no previstos en el mismo, cuando la inmensa mayoría, por no decir todos, debían conocerse antes", agregó Zorrilla.

A su juicio, se trata de "cuestiones relativas a eventos que ya se sabía que iban a celebrarse, al pago de cuotas del Ayuntamiento por su participación en determinados organismos o la compra de una vitrina para exponer obsequios institucionales". "¿Acaso son cuestiones que se han sabido ahora?", se preguntó el portavoz de Adelante a la hora de denunciar "una deficiente y negligente confección del presupuesto que conlleva un desprecio absoluto a los grupos y a la ciudadanía en general".

"Todo esto confirma lo que veníamos advirtiendo, pues el equipo de gobierno aprueba unos presupuestos consciente de que son no sólo inexactos sino incluso ficticios y con un mero afán propagandístico, a sabiendas de que luego los modificará cuando quieran", aseveró Zorrilla.

Desde el equipo de Gobierno, el edil y viceportavoz municipal del PP Carlos Conde agradeció tanto los votos positivos de PSOE y Ciudadanos como "la abstención responsable" de Adelante antes de defenderse de las críticas esgrimidas desde la oposición: "Cuando se ha tratado de defender el dinero y los intereses de los malagueños nunca hemos mirado el color de ninguna administración, ni siquiera con los gobiernos de Rajoy", reiteró para defenderse de las alusiones socialistas a la sentencia contra los consistorios del PP que le da la razón al Ejecutivo de Zapatero.

Asimismo, Conde relativizó la falta de previsión esgrimida por la oposición al asegurar que "en una institución de la envergadura del Ayuntamiento de Málaga con 850 millones de euros de presupuesto y que venía funcionanado con presupuestos prorrogados que tenían un enorme impacto en su día a día y ponían en peligro ciertos servicios, la aprobación del presupuesto fue la primera prioridad que nos marcamos con urgencia tras constituir la corporación". "En unos presupuestos bastante constreñidos no se puede dar cabida a todas las cuestiones", apuntó igualmente Conde.

Por su parte,desde Ciudadanos, la portavoz municipal y edil de Cultura y Deporte, Noelia Losada, se felicitó del estado de salud del que goza el gobierno de coalición con el PP y explicó las modificaciones presupuestarias que respectan a sus áreas, destacando "el apoyo al deporte femenino" que simbolizan los 70.000 euros para el patrocinio del Club de Balonmano Costa del Sol, a cuyo fallecido entrenador Diego Carrasco se le dedicará un polideportivo en Puerto de la Torre.

Igualmente, Losada especificó que otros 7.000 euros se emplearán como provisión de fondos para actuar en caso de que se produzca alguna emergencia relacionada con el acondicionamiento del palacio de los deportes José María Martín Carpena para la gala de los Goya, sobre lo que recordó que del costo de esta actuación se hará cargo el Festival de Málaga a través de la sociedad que lo gestiona.