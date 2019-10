Porras rechaza las críticas al gasto en luces navideñas y acusa a Adelante de "mentir"

La concejala delegada de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha rechazado este jueves las críticas del grupo municipal Adelante Málaga en relación con el gasto en el alumbrado navideño y les ha acusado de "mentir". "Mienten, es falso y están los números", ha apostillado.

El grupo municipal de Adelante Málaga ha advertido este jueves de que el Ayuntamiento de la ciudad "gastará 1.600.000 euros en la iluminación navideña de calle Larios, más que lo que ha presupuestado para todo el año en actividades culturales y deportivas en todos los distritos de la ciudad".

En este sentido, Porras ha negado que esos datos "sean ciertos": "Es mentira que nos gastamos 1.600.000 euros en calle Larios y no sé de dónde sacan esa cifra", precisando que este año "tenemos un presupuesto total 806.211 euros para todo el centro histórico, entradas de la ciudad y un árbol que se pone en el Parque de Huelin", ha detallado.

En concreto, ha dicho, que "tenemos un presupuesto de 673.211 euros del año pasado más 132.999 que se incrementa este año", lo que supone en total 806.211 euros.

Es más, ha incidido en que en total solo en calle Larios en 2018 fueron 400.137 euros, añadiendo que este año hay un incremento de 132,999 euros, lo que supone 532.830 euros. "La diferencia es abismal", ha advertido.

"Eso está en los papeles, no me lo invento, eso son los números", ha reiterado Porras, al tiempo que ha dicho a los concejales de Adelante Málaga que "no mientan tanto".

Por otro lado, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el gasto que la ciudad tiene en Navidad "para nosotros no es un gasto, nosotros lo vemos como un ingreso, porque es un ingreso para la ciudad".

"Somos pioneros en relación con la iluminación de la ciudad en Navidad y seguiremos siendo pioneros, porque para nosotros resulta un ingreso y no un gasto", ha subrayado, por lo que ha dejado claro que "seguiremos con ello, dentro de un ratio de moderación", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que el turismo que recibió Málaga durante las pasadas Navidades generó un impacto económico en la ciudad de 202,1 millones de euros, según el estudio encargado por el Área de Turismo sobre el Impacto Económico y el Empleo de la Actividad Turística durante la Navidad en Málaga.

Además, en ese periodo la ciudad recibió un total de 1.179.400 visitas entre las realizadas por los excursionistas y las pernoctaciones de turistas, siendo la valoración de los visitantes de sobresaliente. Las luces de Navidad, la seguridad, el ambiente, la atención y el trato recibido fueron los aspectos más apreciados.

Por tanto, ha reiterado que "lo que han dicho --desde Adelante-- es falso, ahí están los números y las contrataciones, no me lo invento", ha defendido la edil 'popular', al tiempo que ha pedido a la confluencia de IU y Podemos que "antes de realizar una denuncia de este tipo deberían de asesorarse y justificar los números de dónde les salen".

De igual modo, ha rechazado que se haya retado "con nadie", en alusión a la crítica de Adelante Málaga, que ha dicho ver con "estupor cómo Teresa Porras se reta con el alcalde de Vigo".



"La primera en alumbrado navideño"

"Málaga va a ser la primera en alumbrado navideño, estoy segura", ha defendido Teresa Porras: "Málaga será una vez más pionera este año", ha dicho, recordando que "todas las ciudades se han copiado de Málaga".

En este punto, ha afirmado que la ciudad de Málaga "lleva más de diez años haciendo las luces de Navidad y siendo un referente a nivel europeo, no lo digo yo", ha explicado, aludiendo al reconocimiento en el ranquin 'Best Sunny Christmas Markets in Europe' de la organización European Best Destinations (EBD), que presenta a la ciudad como "el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada".

Además, según esta entidad, "Málaga también es conocida por la calidad de sus luces de Navidad, --entre las luces de Navidad más bellas de Europa--".