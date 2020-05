El alcalde le ofrece a Juan Cassá integrarse en el equipo de gobierno

La esperada conversación entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el exportavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, una vez que este anunció que dejaba su partido y se pasaba al grupo de los ediles no adscritos, tuvo lugar el jueves por la noche. Asimismo, el regidor malagueño ha desvelado en un tuit a las 12.51 horas de hoy que ambos mantuvieron una charla y que le propuso a Cassá que se integrara en el equipo de gobierno.

Cabe recordar que la marcha de Cassá al grupo de ediles no adscritos el pasado 4 de mayo ha provocado que el equipo de gobierno pierda la mayoría absoluta, ya que el PP suma 14 ediles y Ciudadanos, ahora sólo tiene uno, por lo que son 15 concejales, no dieciséis; los mismos que suman el PSOE (12) y Adelante Málaga. Durante las últimas semanas se ha especulado mucho con la posibiidad de que Cassá pueda apoyar a los socialistas y a la confluencia para armar un equipo de gobierno alternativo con una moción de censura. El asturiano sigue guardando silencio sobre lo que hará y ayer Daniel Pérez, portavoz del PSOE, no quiso desvelar si está muñendo una moción de censura o no, aunque sí reconoció que había hablado con Juan Cassá, pero sólo sobre la reconstrucción social y económica de la ciudad.

En el tuit, el alcalde dice: "Ayer tuve la oportunidad de hablar detenidamente con Juan Cassá. Me trasladó que su voluntad es tender puentes y dar estabilidad al Gobierno municipal. Por mi parte, le expresé mi deseo de que se integre, si lo desea, en el equipo de gobierno. Quedamos en seguir hablando".