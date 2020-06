De unos maniquíes de calle Comedias y los carnavales

El escaparate de esta tienda de calle Comedias no sólo se adapta con ingenio a los tiempos, al poner 'al día' a sus mascarillas de paso lanza un mensaje bastante claro sobre la necesidad de que todos tomemos las máximas precauciones porque el virus no desaparece a voluntad de los malagueños. Mascarillas, protectores faciales... toda precaución no está de más. Eso es estar a la moda.