«Somos especialistas en mejorar el futuro de las empresas»

Defíname en pocas palabras qué es la transformación digital.

Creo que es más fácil indicar lo que no es transformación digital. La transformación digital no es simplemente tener una página web, o usar una suite ofimática en la nube. No es tan sencillo como que el trabajador tenga un portátil y un teléfono móvil. Es preciso disponer de sistemas preparados para permitir un acceso seguro a la información, programas de gestión empresarial basados en tecnología Cloud Computing (nube) y plataformas de trabajo en grupo y/o colaborativo, entre otros recursos y sistemas.

¿Cuáles son las fases del proceso y las dificultades más comunes con las que se encuentran las empresas en su transformación digital?

La primera, quizás la más compleja, es asumir por parte de la alta dirección de la empresa, sus directivos, mandos intermedios y trabajadores, la importancia estratégica de la transformación digital de la compañía. Si no se hace, esto puede suponer un freno importante que comprometa el éxito de una correcta transformación. De ahí que sea vital contar con una empresa experta en esta cuestión, que sea capaz de acometer este trabajo con las máximas garantías de éxito.

¿Cuál es la principal actividad de Grupo Trevenque?

En Grupo Trevenque ayudamos a las empresas a afrontar este reto con tranquilidad y garantías, acercando la tecnología que realmente necesitan y que mejor se adapta a su modelo de negocio. Las acompañamos de principio a fin en un viaje, el de la elección y el uso de herramientas TIC, que queremos que disfruten sin quebraderos de cabeza. Conocemos cómo es esa hoja de ruta porque nosotros hemos sido los primeros que hemos tenido que evolucionar para adaptarnos a la realidad del sector y de las empresas. Más de dos décadas de trabajo e I+D han hecho posible ampliar, diversificar y personalizar nuestro 'equipaje' de productos y servicios. Desde 1992, año en el que un grupo de profesionales informáticos fundó la compañía matriz en Granada, Grupo Trevenque ha ido sumando otros proyectos empresariales hasta lograr el modelo de negocio actual, que permite ofrecer soluciones globales a partir de necesidades concretas. Un servicio integral o 360 grados que satisface cualquier demanda relacionada con la tecnología: desde infraestructura y sistemas de gestión hasta desarrollo de comercio electrónico o herramientas de Business Intelligence. En definitiva, somos especialistas en mejorar el futuro de las empresas

¿Qué tipo o perfil de profesionales son los más demandados cuando una empresa inicia su transformación digital?

La transformación digital es un proceso global en el que la tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Esto obliga a los profesionales que prestan servicios en este ámbito a tener un conocimiento de 360 grados sobre las necesidades y soluciones tecnológicas de las empresas. Pero, sobre todo, a conocer los métodos y procedimientos adecuados para que su implantación sea un éxito.

La transformación digital de las empresas ¿siempre debe estar enfocada a generar una mejor experiencia al cliente o esto solo debe ser uno de sus objetivos?

Hoy en día, gran parte de los negocios y de las empresas son 'customer centric' (centrados en el cliente). Hace diez años, implementábamos tecnología para llegar al cliente. Hoy en día, es el cliente el que nos dice qué tecnología debemos implementar para trabajar con él.

¿Cómo andan las empresas malagueñas de transformación digital?

Queda mucho trabajo por hacer. La Junta de Andalucía, consciente de esta situación y de la importancia estratégica que reviste la transformación digital, ha puesto en marcha una serie de iniciativas que facilitan y fomentan este proceso en las empresas. Las organizaciones empresariales, la CEM y la Cámara de Comercio, trabajan también activamente para ayudar al tejido productivo y empresarial malagueño con este importante reto.