Málaga ilumina desde este viernes sus calles de Navidad

No habrá el ya tradicional espectáculo de luz y sonido en la calle Larios, para evitar las aglomeraciones que estos pases registran. Pero Málaga afronta este año su Navidad más atípica de las últimas décadas iluminando sus calles con el objetivo de reactivar el comercio y la hostelería. Unos sectores especialmente maltrechos por la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 y las restricciones y limitaciones impuestas por las autoridades para tratar de evitar la propagación masiva del virus. Este viernes se le dará al botón de encendido (no se ha anunciado la hora para evitar la concentración de personas) y la ciudad, al menos en apariencia y visualmente, vivirá una Navidad normal. O adaptada a la nueva normalidad.

El Ayuntamiento ha informado de que en total se van a iluminar más de un centenar de vías del Centro y zonas emblemáticas, mantiendo la línea del pasado año y con el objetivo de servir de ayuda a los sectores comercial, hotelero y hostelero.

En la calle Larios luce desde hace días 'El Bosque de Navidad', que mantendrá un hilo musical con villancicos durante las horas del encendido, como ya adelantó La Opinión de Málaga. Se suprimen los pases de los espectáculos de luz y sonido que congregaban cada día cientos de visitantes y en los que Málaga ha sido pionera. La estructura de este bosque mágico está formada por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuestas. Toda la estructura está pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por un mllar de cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno.

El bosque está plagado de hojas. Son 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12x6 milímetros grabados mediante laser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá más de un centenar de soles fabricados en aluminio de diferentes diámetros: 1,4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentará cambios de color. También habrá figuras de ángeles que ofrecerán una atmosfera auténticamente navideña, precisa el Consistorio.

Cuenta con 44 bases de hormigón estancas para albergar la instalación eléctrica de 2.200 kilos cada una y con unas dimensiones de 1,3x2x1,5 metros pintados de color negro mate.



Además, se incorporan nuevas vías al alumbrado navideño como las rotondas de Manuel Alcántara y Albert Camus, en la zona de la avenida de Andalucía; las calles Fernán González, Esparteros, Comedias y Nosquera; y la plaza Eugenio Chicano. En Alcazabilla, también son novedad, un almendro y un belén luminoso, en la zona de los Jardines de Manuel Atencia. Por su parte, los once distritos de la ciudad van a contar con iluminación navideña especialmente en sus zonas comerciales.

La ciudad cuenta también con cinco grandes árboles de Navidad ubicados en la plaza de la Constitución, la calle Molina Lario, el Parque Huelin, la plaza de La Marina y la plaza Enrique Garcia Herrera (Camas). El situado en la plaza de la Constitución es transitable, como el del año pasado, que se presentó como novedad. También cuatro entradas de la ciudad ya tienen instalada decoración navideña: Ciudad Jardín, El Candado, plaza Manuel Azaña y avenida de Andalucía. A todo esto hay que añadir la iluminación que ofrece cada uno de los once distritos de la ciudad.

El montaje de todas las zonas emblemáticas que representan más de un centenar de calles de la ciudad así como el de 'El bosque de la Navidad' de calle Larios representa un importe de 798.000 euros, IVA incluido. Lo ha ejecutado Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña desde 2018 en que se adjudicó el contrato.

Málaga sigue estando representada una vez más en el ranking 'Best Sunny Christmas Markets in Europe' de la organización European Best Destinations (EBD), que presenta a la ciudad como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada.



Energía sostenible

La ciudad de Málaga es también pionera en sostenibilidad, según el Ayuntamiento y así lo demuestran los datos comparativos del coste de la energía eléctrica que se consume en estas fechas. Este año, por las circunstancias especiales motivadas por la pandemia, el consumo será menor que el de la pasada edición y se cuantificará al finalizar dependiendo de las horas de alumbrado, que se irán modificando de acuerdo a las indicaciones de la autoridades sanitarias.

El pasado año 2019 el consumo del alumbrado navideño represente un gasto de 9.676,8 euros, frente a los 53.760 que supuso hace 10 años, en 2009. El precio total del contrato de ese año 2009 fue de 1.000.000 de euros y el de 2019 en lo que se refiere al contrato del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad representa 806.211,86 euros, siendo una iluminación de referencia internacional y con el marchamo de ser pioneros en los espectáculos de luz y sonido, que se vienen desarrollando desde 2016. En cuanto a los kilovatios instalados son 180, frente a los 1.000 de 2009. En 2010 ya hubo una bajada a 626 kw al usarse por primera vez iluminación led. Los watios por cada punto de luz representan ahora un 0,007. En 2009 era un 0,27 y en 2001, 6 watios por punto de luz,