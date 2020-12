Rocío García: "Nos lo tenemos que creer mucho más y ser portavoces de la igualdad"

Recién elegida como máxima representante de las empresarias malagueñas, Rocío García apuesta por la consolidación de la asociación que preside como punto de encuentro de unas emprendedoras que tienen mucho que aportar al tejido social.

Rocío García, elegida hace escasamente un mes como presidenta de las empresarias malagueñas es una de las ponentes en el evento eWoman que organizan Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga.

Acabo de asumir la presidencia de AMUPEMA hace casi un mes, y voy a enfocar mi intervención desde el punto de vista personal. Contaré cómo las empresarias asumimos nuestros proyectos profesionales como nuestras criaturas, por las que nos desvivimos y voy a mostrar la forma empática, cercana y muy profesional que tenemos las empresarias a la hora de gestionar.Fidelizar a nuestras asociadas, que ahora mismo son más de doscientas; captar nuevos miembros a través de convenios de colaboración con otras asociaciones profesionales empresariales sectoriales y locales de toda la provincia; organizar actividades, proyectos y servicios que aporten toda la información a nuestras asociadas sobre normativas, generar proyectos de networking y generar mucha empatía entre todas nosotras.Es la gran pregunta porque no hay muchas estadísticas y estudios al respecto. Más o menos la estadística dice que un 70% del empresariado es masculino y el 30% femenino. Si hacemos una extrapolación a la población de Málaga y provincia yo creo que puede haber alrededor de miles de empresarias. Hay un tejido femenino muy importante al que queremos llegar e identificar a través de AMUPEMA.Tenemos perfiles de nuestras asociadas. Alrededor de los cuarenta años de edad, con estudios superiores, madres, con hijos a su cargo, y mayoritariamente dedicada al sector servicios, aunque tenemos empresarias en la asociación de muchísimas actividades y sectores. Hay que desterrar la creencia de que las empresarias solo se dedican a actividades como peluquería, estética y costura y mercería. Hay que acabar con el cliché.La empresaria sí tiene un modelo de gestión con estilo propio que genera empatía con su equipo, al que dirige de forma transversal. Pretende conciliar ella su vida y que los demás también lo hagan llevando a lo personal que su empresa prospere y todos los que dependen de ella.Me considero feminista por convicción y he visto desde hace veinte años que me dedico a esto, que las empresarias seguimos estando en inferioridad en número. Yo he estado muchas veces en reuniones y era la única mujer. Ahora en cualquier reunión no pasamos de un 10 o un 20 por ciento del total. La responsabilidad de la mujer sobre los hijos, el hogar y la familia sigue actuando como freno en esa definitiva consolidación de la empresaria. Nadie te dice «no hagas esto» pero si tú rascas socialmente sigues descubriendo esa carga mental en la mente de las mujeres, acompañado muchas veces con violencia de género y es ahí cuando una se da cuenta que todavía queda mucho trabajo por realizar.Voy a ser políticamente incorrecta. Mucha culpa la tenemos las mujeres, porque luchamos frontalmente con convencionalismos machistas que llevan adquiridos mucho tiempo. Nosotras nos tenemos que educar en igualdad desde casa intentando que los micromachismos que tan implícitamente tenemos asumidos los podamos ir superando. Nos lo tenemos que creer mucho más y ser portavoces de la igualdad en el día a día y así con mucho tiempo, a lo mejor, ya no tenemos que hablar de todo esto.Les diría que ahora es el momento. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Nos consta que hay muchas empresarias que se están moviendo porque lo vemos diariamente en la asociación. Hay que analizar muy bien su idea de negocio para que su decisión de emprender no sea por necesidad extrema sino que sea meditada, analizada, que vean su viabilidad económica, financiera y sobre todo de mercado, y que adelante, que ahora es el momento.Son absolutamente necesarios, imprescindibles, útiles y todos los calificativos positivos que le quieras añadir. La visibilidad es lo que necesitan ahora más las empresarias. De todas estas jornadas siempre extraes lecciones positivas. Es una apuesta que hace un medio de comunicación malagueño y es de agradecer.