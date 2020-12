El inversor de medios privado Un Nouveau Jour invierte en nuevos productos y servicios

Un Nouveau Jour, el inversor de medios privado cuyo mayor accionista es la familia Chang y cuyos segundos y terceros accionistas mayoritarios son multimillonarios chinos, ha anunciado que finalmente ha cerrado la financiación de Wanda-Halcyon Television, Syncretic Technologies, New Street Pictures y Memphis Writers Partners tras tres años de negociación.

Jennifer Lau, portavoz de Un Nouveau Jour, afirmó que era una inversión muy compleja que incluía una instalación de investigación y desarrollo para productos innovadores, múltiples producciones televisivas y un componente de fabricación.

Se invertirán 30 millones en Syncretic Technologies Inc. en cuatro divisiones:

Syncretic Technologies, un fabricante de productos de belleza

Syncretic Switzerland, instalaciones para investigación y Desarrollo

Syncretic Lifestyle Foods, un fabricante de "café inteligente"- café saludable enriquecido con vitaminas

Salon Broadcasting Network, una red de transmisión en tiempo real para salones de belleza y peluquería.

La nueva compañía estará dirigida por el ícono del cabello y la belleza, Philip Sambanidis, un científico y fabricante, quien durante 33 años formuló algunos de los productos más taquilleros para Nexxus, Redken, Matrix Inc. y Jhirmack Enterprises Inc.

Sambanidis estuvo recientemente en España para el casting de su nuevo reality show de televisión "Synchronicity- The Beauty Whisperer" que se filmará en Almería, Marbella y Madrid.

Wanda-Halcyon Television, creado por Pat Andrew, ex ejecutivo de Aaron Spelling y ex asistente del ícono de Hollywood, Sydney Korshak, recibirá aproximadamente 150 millones de euros en fondos de producción que se gastarán en siete producciones televisivas diferentes para incluir "Marked-The Unforgiven" escrito por George Christie," Corruption of Justice" escrito por George Van Mellaert y" Mobking" creado por Ciro Dapagio.

New Street Pictures recibirá 5 millones y se consolidará bajo la bandera de Wanda-Halcyon Television. New Street Pictures de Pinewood Studios está dirigido por Sutish Sharma, ex ejecutivo de la BBC y uno de los fundadores de la estación de radio Hayes FM. Durante el verano, Sharma realizó un casting en España para su esperada serie de televisión "Smoking Gun- A Murder Mystery" que se filmará en Almería y Andalucía a partir de enero de 2021.

Memphis Writers es una compañía creativa formada por seis escritores de televisión que incluyen a Sutish Sharma, Jon Augustine de "Burn Notice", Scottie Frank, Pat Andrew y será adquirida y consolidada bajo la marca Wanda-Halcyon Television. Su primera producción será "Operating Naked- A Black Bag Job", un thriller de espionaje que se está rodando en España.

Según Philip Solomon, director financiero de Un Nouveau Jour, con sede en China, fue un trato muy complejo y la paciencia de Sambanidis, Andrew, Sharma y Frank fue muy apreciada durante el retraso causado por el Coronavirus. La compañía abrirá sus puertas en enero de 2021 con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Almería, España y Londres.

Solomon también agregó que Un Nouveau Jour anunciará sus socios de Streaming a fines de diciembre.

El asesor de medios para Wanda-Halcyon Television es Hormiguea, agencia ubicada en Almería.