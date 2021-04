Ha pasado un año desde que alumnos, de casi todos los grados universitarios de la UMA, realizasen los pagos pertinentes para sus respectivos actos de graduación. Tras la pandemia se pospuso el acto y se decidió, entre los estudiantes, la cancelación de dicho evento. Los universitarios malagueños reclamaron la devolución del dinero a la empresa responsable, Graduaciones Málaga, sin éxito.

Tras varios meses desde que este periódico publicase la noticia, donde el encargado afirmaba que "el dinero se va a devolver de manera íntegra"; miles de alumnos aseguran "no haber recibido ni un euro". "En marzo recopilamos toda información que teníamos, dinero a devolver, mensajes y datos, e intentamos ponernos en contacto con ellos mediante el decano de Derecho, pero desde ahí no sabemos nada más", declara Laura Vargas, estudiante de Periodismo.

Los alumnos denuncian la falta de información y atención por parte de Graduaciones Málaga, ya que ''no cogen el teléfono, ni responden por redes ni nada. Han borrado la página web y aún estamos a la espera de que se pongan en contacto con nosotros".

"Nos dieron un número para las reclamaciones pero luego cerraron y ya no funciona, así que no tenemos forma de contactar. En Instagram tienen los comentarios desactivados, en su página no sale nada, en conclusión un callejón sin salida", reitera otra estudiante afectada.

Muchos de ellos "dan el dinero por perdido", a pesar de ello no pierden la esperanza de que se solucione esta situación: "Hemos hecho una aproximación, y en total, nos deben volver varios miles de euros. Queremos que nos respondan, saber qué pasa con nuestro dinero y si algún día nos lo devolverán", confiesan.