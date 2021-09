El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo hoy su tradicional ‘desayuno informativo’ que sirve para explicar los planes de acción de la formación en el consistorio durante los próximos meses. En este caso, el lugar elegido ha sido el Parador de Gibralfaro, balcón desde el que se otea prácticamente toda la ciudad, el portavoz Daniel Pérez ha asegurado que “estamos ante una situación única. Se nos abren una serie de escenarios en los que podremos crecer, como lo va a hacer todo el país, pero antes necesitamos dar respuesta a muchas cuestiones. Debemos ser conscientes que Málaga se encuentra en un punto de inflexión donde repensar el modelo de ciudad para poder avanzar más y mejor. Es el momento de estar a la altura”.

A juicio de Pérez, la ciudad necesita abordar diferentes “incógnitas que deben despejarse, a la mayor brevedad posible, para que no supongan un tapón al crecimiento económico y social. Cuestiones que cohíben nuestro crecimiento, que atenúan el proyecto de ciudad, o que se han enfocado erróneamente en estos últimos 20 años. Hablamos de proyectos de ciudad que siguen sin obtener respuesta y presentan heridas que no cicatrizan. Me refiero al rio Guadalmedina y la falta de acción, el entorno de Arraijanal, los terrenos de Repsol o del Astoria-Victoria. Cuestiones fundamentales que tras 26 años de gobierno del PP no solo no se han solucionado, sino que se ha agravado en mucho el efecto negativo de la inacción municipal sobre estas cuestiones que protagonizan la Málaga inacabada”.

“Hoy les anuncio que vamos a iniciar un proceso que hemos denominado ‘Repensar Málaga’ para ir diseñando un proyecto de ciudad, en coordinación con diferentes fuerzas vivas de la ciudad, para tener listo el proyecto de impulso que la ciudad necesita. Necesitamos de manera urgente plantear planes de futuro que pongan rumbo a la senda de progreso que necesitamos”, afirma el portavoz, quien asegura que “la finalidad de este proyecto será dar respuesta a las necesidades de futuro, para afianzar un modelo de crecimiento social y económico de carácter progresista, siguiendo la estela de los proyectos que se vislumbran desde el gobierno central, con especial incidencia en la captación de industria verde para Málaga”.

El edil socialista ha explicado que “esta misma semana se iniciará una ronda de contacto social en diferentes barrios de Málaga para ir desarrollando los proyectos más pegados al terreno. Este no puede ser un proceso por imposición, sino un proceso de consenso social, y en esa labor nos vamos a volcar. Lo vamos a hacer con jornadas diarias, en mañana y tarde, pateando las calles y escuchando necesidades. La Málaga del futuro no es la que dibuje una consultora previo pago millonario, sino será la que decidan sus ciudadanos con un criterio inamovible: ser más habitable y sostenible”.

Además, los socialistas aseguran que “la falta de modelo de ciudad actual ha llevado a la ciudad a un callejón sin salida en la industrialización, perdiéndose en los últimos 20 años más de un millón de metros cuadrados de tejido productivo a residencial, lo que ha supuesto la pérdida de empresas y puestos de trabajo. Por eso, tenemos que dar una respuesta a esa necesidad para que seamos foco de captación de un nicho que va a crecer como ningún otro, la industria verde. En eso debemos trabajar”.

También se ha mostrado muy crítico el portavoz socialista con la gestión urbanística de los últimos años, “se suma el caos de la gerencia con la falta de un PGOU adaptado a los tiempos que corren. No podemos basar toda nuestra en el modelo del ladrillazo de la crisis. Tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo más ecológico, como las supermanzanas, creciendo en altura pero a las afueras de la ciudad ya consolidada. Esa labor tiene que ser vital”.

En cuanto a los distritos, Pérez ha asegurado que “en estos últimos años se ha acrecentado la desigualdad en nuestros barrios. Los informes técnicos lo dicen claramente, y esto, en parte, se debe a la falta de inversión municipal, que ha hecho que nuestros barrios vivan con la desigualdad en el acceso a cuestiones básicas. No es razonable que donde más personas vivan menos se invierta, y que donde más viviendas existan, menos zonas verdes se crean. Es un modelo, el de una Málaga inacabada que protagonizan nuestros barrios con este gobierno del PP”.

Sobre la negociación presupuestaria con el Partido Popular el dirigente socialista se ha mostrado tajante “si se sigue en esta senda de seguir colocando a dedo a cargos de confianza, como hasta ahora habiendo pasado de 56 a 88 en una legislatura, ya les anuncio que va a estar difícil, por no decir imposible, cualquier acuerdo. No podemos avalar, ni por acción ni por omisión, el derroche de 23 millones de euros en cargos del PP y Ciudadanos mientras los barrios están abandonados”.

No obstante, el concejal ha finalizado asegurando “que llevamos mes y medio esperando que nos citen para una comisión de seguimiento presupuestario, pero parece que no es prioritario para De la Torre. Nuestra mano sigue tendida, pero llegará un momento en que la retiremos si no recibimos una invitación formal. La pelota está en el tejado del equipo de gobierno. Nosotros hace semanas que tenemos preparada nuestra batería presupuestaria para el próximo ejercicio. Ahora ellos sabrán cómo las quieren recibir, por consenso o mediante enmiendas. Luego no queremos escuchar lamentaciones”.