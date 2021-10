Dice Noelia Losada, portavoz de Cs, edil de Cultura, Deporte y Teatinos y socia de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, que no se abre ninguna grieta en el ejecutivo local por lo que va a suceder mañana en el Pleno, pero lo cierto es que la líder naranja va a votar a favor de una moción de Unidas Podemos (que apoyará el PSOE) para reprobar el acuerdo de estabilidad firmado entre el alcalde, Francisco de la Torre, y el exportavoz naranja y ahora edil no adscrito, Juan Cassá. Además, de paso, ha arremetido contra la política de contratación de cargos de confianza del alcalde.

Relacionadas El alcalde de Málaga y Juan Cassá firman un acuerdo de estabilidad

Es decir, que saldrá adelante que "el Ayuntamiento reprueba el reciente acuerdo entre el alcalde y el concejal tránsfuga, declarado así por el Pleno en julio de 2020, al considerar que es contrario a lo estipulado en el Pacto Antitransfuguismo y que atenta contra los principios de pulcritud y regeneración democrática" que deben promover los representantes públicos. El Consistorio pedirá a la Secretaría General que mande estos dos puntos a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo (el primero es que el Ayuntamiento muestra su rechazo al transfuguismo, considerándolo una forma de corrupción política). Se va a aprobar también que el Consistorio declara su contrariedad a las recientes contrataciones de cargos de confianza efectuadas por el alcalde "por entender que no están justificados, que en el presente mandato ya existe un exceso de puestos de confianza y que suponen un cargo muy elevado para las arcas públicas, que debería destinarse a la implementación de políticas públicas municipales que favorezcan condiciones para avanzar en asuntos de interés general".

Ha dicho Losada en rueda de prensa que el acuerdo de cogobierno entre Cs y PP trataba "de mejorar la vida de los malagueños", que "Cs es un socio fiable que Málaga necesita, eso no quita para que no compartamos muchas de las cosas el PP". "Somos partidos diferentes: el pacto firmado es el pacto del humo, estamos absolutamente en contra de que se dé protagonismo a un político tránsfuga, que además ha demostrado que no ha venido a defender los intereses generales, que tiene unas retribuciones que son desproporcionadas, porque tenía o tiene dedicación completa en otra administración. Yo traje una moción para que lo que percibía aquí por ir a las comisiones y a plenos no fuera más que una dieta por desplazamiento". Y ha dicho: "Este acuerdo no contribuye a la altura institucional que un Ayuntamiento como el de Málaga debe tener, creo que ni siquiera muchos miembros del PP lo han visto con buenos ojos".

Losada ha dicho que es un acuerdo que "no vale nada, parque una de las partes que lo firma (por Cassá) ha demostrado que esa firma suya no vale nada". Así, no ha devuelto el acta de concejal tras dejar Cs, "para mí lo que firma es papel mojado". Por ello, va a votar con la oposición en esta moción. Y, por otro, siempre "hemos apostado por adelgazar las administraciones, siempre. "Estamos en desacuerdo con la política de cargos de confianza que está llevando a cabo el PP", ha sentenciado, pero "no es más que un punto en el que no estamos de acuerdo, Cs seguirá siendo un partido responsable, un socio leal". "Somos partidos distintos y las cosas en las que no estamos de acuerdo yo las tengo que manifestar, los cargos de confianza no pasan por el pleno, por las comisiones, no me puedo manifestar votándolo en contra, puedo manifestarlo aquí, si llevan una moción al Pleno lo lógico es que yo sea coherente con lo que vengo defendiendo desde el principio, en este Ayuntamiento no se necesitan más cargos de confianza". De hecho, ha indicado que, si hace falta otro cargo para gestionar los fondos europeos, lo mejor sería sacarlo a concurso público para que lo haga una empresa. Luego, ha negado que ello habrá una vía de agua en el equipo de gobierno.

Sobre la destitución de José Luis Paradas como gerente de Málaga Deporte y Eventos ha dicho: "Cs es un ejemplo de cómo actuar ante un problema judicial, siempre nos hemos distinguido por los niveles éticos y he actuado en consecuencia a como creía que tenía que actuar. El gerente está en todo su derecho de considerar injusta su decisión, fui coherente con la autoexigencia que nos imponemos en Cs, me gustaría ver esa autoexigencia en otros partidos".