José Ruiz Espejo no optará a su reelección como líder del PSOE de Málaga y pasará a formar parte de la Ejecutiva Regional de Juan Espadas. Como se venía intuyendo en los últimos tiempos, el secretario general de los socialistas malagueños da un paso al lado y el nuevo líder andaluz se lo agradecerá incluyéndolo en el equipo orgánico que anunciará este fin de semana en el cónclave autonómico de Torremolinos, según confirmaron fuentes del PSOE de Málaga.

No ha hecho falta esperar a la ‘coronación’ de Juan Espadas de este primer fin de semana de noviembre para saber definitivamente si el antequerano decidía presentarse o no a la reelección como líder provincial. El nombramiento -por parte del mandamás regional- de Ruiz Espejo como presidente del cónclave costasoleño ya empezaba a confirmar el 'gesto' que se le presumía desde hace varias semanas al todavía secretario general del PSOE de Málaga.

Que Ruiz Espejo estaba consumando una retirada 'pacífica' quedó igualmente de manifiesto cuando, el pasado sábado, trascendió que el 'susanismo' malagueño que él abandera había enterrado el hacha de guerra para integrase en una futura ejecutiva provincial liderada por el portavoz municipal en la capital malagueña, Daniel Pérez.

De hecho, en la misma dirección deben ser interpretadas tanto el 'traslado' del propio Ruiz Espejo a la Ejecutiva Regional como la utilización del presidente provincial del partido y exalcalde de Marbella, José Bernal, para acompañar como secretario de Organización en la lista pactada a través de Juan Espadas para confiarle el relevo orgánico a Daniel Pérez.

Este paso, con la connivencia incluída del siempre poderoso Francisco Conejo, evidenciaba el 'canje' hecho por los susanistas para sobrevivir pues, hasta unas horas antes, Pérez seguía siendo considerado en el entorno de Ruiz Espejo como "ese traidor" que se había subido a última hora al caballo ganador de Espadas en las vísperas del proceso que le arrebató el poder andaluz a Susana Díaz.

Mientras se escenificaba un mensaje de unidad en el PSOE de Málaga con vista a los congresos nacionales y regionales del partido, no han sido pocas las asperezas que Espadas ha tenido que limar con la dirección provincial. Sin ir más lejos, a Ruiz Espejo le molestó mucho que en el cónclave federal de Valencia fuese aupada a sus espaldas a la ejecutiva de Ferraz la edil torroxeña María de las Nieves Ramírez, en una operación realizada al alimón por Espadas y Pérez.

La posibilidad de que Ruiz Espejo mostrase su ‘melón’ abierto antes de la cita torremolinense y acudiera a ella con un paso al lado dado era lo que mayormente se vaticinaba en los mentideros del socialismo malagueño. Es más, ni siquiera él ha tenido que visibilizarlo. El aparato andaluz se ha encargado de hacerle el trabajo para que no pasara un mal trago excesivo con el anuncio. Horas antes de la asamblea provincial del pasado viernes, en la que se activó el congreso malagueño del 12 de diciembre, se aireó su elección como presidente del Congreso Regional y, aunque ya se daba por hecha se marcha, Ruiz Espejo no tuvo ni que mencionar en su intervención ante la Ejecutiva del PSOE de Málaga que no iba a aspirar a la reelección.

Aunque lo normal en otras circunstancias fuese que optase a un segundo ciclo como sus antecesores -Miguel Ángel Heredia completó, por ejemplo, dos mandatos que sumaban nueve años- él siemprer ha sido consciente de que la situación actual no era lo más propicia para su reelección. Aunque el antequerano aglutinó más del 40% de los apoyos a nivel provincial para Susana Díaz en las primarias, su continuidad contravenía el mensaje de renovación que quieren trasladar tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas.

Aquel 13 de junio, la opción de Susana Díaz, para la que él trabajó, fue la más votada en esta provincia. No obstante, la suma de los votos recibidos por Juan Espadas y Luis Ángel Hierro arrojó una ligera mayoría crítica que confirmaba lo fragmentado que está el partido por estos lares mediterráneos. Lo complicado que sigue sienfdo el PSOE de malagueño quedó de relieve el pasado sábado cuando el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, anunción su intención de aspirar al liderazgo provincial haciendo malo, de momento, el alcuerdo alcanzado entre Espadas y Ruiz Espejo para una lista única que reflejase las diferentes sensibilidades que conviven entre los socialistas en este territorio siempre convulso.