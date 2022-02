El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha valorado la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral y ha criticado "la política trumpista del PP". Pérez, en rueda de prensa junto la senadora socialista Marisa Bustinduy ha encabezado en la capital la ofensiva de los socialistas malagueños para explicar en toda la provincia "una reforma que va a mejorar las condiciones de los trabajadores".

Así, ha calificado de "hito histórico" la aprobación de la reforma laboral, "consensuada con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos". "Es un acuerdo necesario para avanzar en un país mejor y un cumplimiento necesario para los fondos que tienen que venir de Europa para la reconstrucción después de la pandemia", ha señalado.

De igual modo, ha considerado que la votación de este pasado jueves "demuestra la mezquindad del PP, que quiso tumbar una reforma laboral justa para los trabajadores y para los empresarios". "Una reforma que es la primera acordada en 30 años, que supone derogar la reforma que hizo el PP y que hacía daño con los contratos laborales a los trabajadores", ha sostenido.

"Una reforma --ha agregado-- que mejora las condiciones a la hora de la contratación, con medidas como la eliminación del contrato por obra y servicio, que no se abuse de la temporalidad y, por tanto, mejorar las condiciones de los indefinidos contratados. Es un avance como país".

En este punto, ha dicho que "no entendemos cómo el PP está actuando de esta forma. Está en una política trumpista, de intentar dejar caer todo. El PSOE está cumpliendo y sacando adelante las votaciones de cuestiones como los presupuestos, la subida de las pensiones o ahora la reforma laboral. Cumplimos con nuestro programa electoral. El PSOE es un partido imprescindible para la gobernabilidad del país y que da respuesta a quien más lo necesita".

Por su parte, la senadora socialista Marisa Bustinduy ha afirmado que "es un día para felicitarse por este acuerdo". "Es una reforma laboral que hará que los trabajadores tengan una relación con las empresas más justa y que gocen de protección. Es muy importante lo que afecta a la estabilidad del empleo, se ha apostado porque el empleo en este país no sea precario, sea digno y estable", ha asegurado.

También Bustinduy ha recordado que "el arte de la política es ser capaces de llegar a un punto de acuerdo". "Los socialistas estamos comprometidos en trabajar de esa manera y comprometidos con darle a la ciudadanía una sociedad más justa. Si comparamos la gestión de esta crisis con la que hizo Rajoy de la anterior la diferencia es como la noche y el día, frente a la protección la desprotección" y ha criticado que "las políticas de Rajoy dejaron trabajadores pobres y un deterioro de las relaciones laborales".

No obstante, ha incidido en que "es una victoria agridulce porque tenemos enfrente a una derecha imposible, una derecha que dice no a todo, que lo bloquea todo y que se está convirtiendo en un parásito de la política, que no colabora en nada ni da ninguna otra opción, que está en el no por el no. Este país merece un partido de la oposición responsable y que haga sus propuestas, no sólo que ponga palos en la rueda", ha concluido.