Las facultativas menores de 35 años sufren la mayoría de las agresiones a médicos

Las agresiones a sanitarios están volviendo a las cifras previas a la pandemia. Durante el pasado 2021 fueron agredidos 187 facultativos de toda la provincia. En lo que va de año ya se han notificado ocho. "Nos preocupa muchísimo la situación. Ni siquiera el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios en estos dos años de pandemia ha conseguido reducirlas. No podemos pasar de héroes a villanos, de los aplausos a las agresiones", denuncia Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga (COM).

De los casi 200 sanitarios agredidos durante el pasado año, 26 fueron médicos. De ellos, 16 eran mujeres. El COM alerta de que son las facultativas menores de 35 años las que sufren la mayoría de agresiones a médicos. "El pérfil mayoritario de las víctimas son nuestras compañeras jóvenes, las ven más débiles. Es necesario realizar campañas de concienciación ciudadana, pues la medicina es una profesión que tiende a una clara feminización".

Por su parte, el complejo hospitalario Virgen de la Victoria es el que mayor número de agresiones registra. En sus centros sanitarios se produjeron 54 durante el año pasado, de las que 35 fueron no físicas y 19 físicas. En los centros del Regional se notificaron 44, 24 no físicas y 20 físicas. Mientras, el Hospital Costa del Sol registró 34, 31 no físicas y 3 físicas.

Por distritos sanitarios, el de Málaga y el Valle del Guadalhorce son los que mayor número de agresiones aglutina. En ambos se produjeron 24 durante el pasado 2021. Seguidamente se sitúa el de Costa del Sol, con 18 agresiones; Serranía, con 10; La Vega, con 7 y Axarquía, con 5 facultativos agredidos.

El COM advierte de que el 70% de estas agresiones se produjeron en el último trimestre del año, coincidiendo con la sexta ola. En la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias, mayoritariamente. Además, alerta de que el 2022 está comenzando "con una alta incidencia de agresiones".

En cuanto al perfil del agresor, el Colegio de Médicos indica que el 74% de los agresores no tienen problemas psiquiátricos. Entre las causas se encuentra la saturación del sistema sanitario, que deriva en retrasos, bises -varios pacientes citados a una misma hora- y listas de espera. Es por ello que tanto el COM como el Sindicato Médico de Málaga (SMM) insisten en concienciar a la población: "El médico no es el responsable de la situación sanitaria. El médico es el que da la cara pero no es el responsable y no se le puede agredir".

En esta línea, y con motivo del Día Europeo contra las Agresiones que se celebrará este domingo 12, el Colegio de Médicos y el Sindicato de Médicos han desarrollado una campaña publicitaria en las principales emisoras de radio. "El objetivo es remover conciencias sobre esta lacra, que la población entienda las circunstancias y, sobre todo, que son personas".

Falta de denuncias

De los 26 médicos agredidos durante el pasado año, solo 10 se decidieron a interponer una denuncia. "Es curioso pero el médico no denuncia. La sensación es que les avergüenza,se sienten humillados, como si ellos fueron los culpables de la agresión que han sufrido. Debemos revertir ese concepto", explica el presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas.

Ambas entidades inciden así en la importancia de denunciar tanto las agresiones físicas como las verbales. "Si no se comunican nunca sabremos la cifra real ni confirmaremos las zonas que son más agredidas". De este modo, denuncian que "tras más de un año y medio del Plan de Agresiones de la Consejería de Salud, constatamos que aún no están implementadas en todos los centros las medidas preventivas y sancionadoras".

Entre las medidas preventivas que deberían aplicarse se encuentran la adecuación de plantillas; la gestión adecuada de las agendas; un mapa de riesgo de agresiones; reforzar la vigilancia de seguridad activa en los centros; videovigilancia en todas las zonas comunes identificación del agresor en Diraya o la presencia en todos los hospitales de la figura del Auxiliar de control.

Las sancionadoras, por su parte, deberán incluir campañas informativas que recojan el carácter delictivo de la agresión; un cambio de la penalidad de las conductas o una denuncia de oficio por parte de la administración. "Sale muy barato agredir a un sanitario porque la Administración, en la mayoría de los casos, no actúa de oficio y no declara los daños", denuncia Antonio Martín.

En este escenario se ha enmarcado la concentración que el Sindicato de Médicos ha convocado esta mañana a las puertas de las Urgencias del Hospital Civil. Miembros de la organización sindical y sanitarios se han manifestado hoy a las puertas de este centro hospitalario, en repulsa a la última agresión producida en Málaga. El pasado lunes, una médica de este hospital fue agredida física y verbalmente por la madre de un paciente. "Es un problema serio y no es solo momentáneo. Tenemos que evitar que vaya a más, cualitativa y cuantitativamente", insiste Martín Noblejas.