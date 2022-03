El paro de la Plataforma en Defensa del Transporte no deja un impacto significativo en Málaga

La Federación Empresarial del Transporte de Málaga (Fetrama), que agrupa a unas 450 empresas del sector con una flota conjunta de unos 5.000 camiones, ha manifestado este lunes que el llamamiento al paro realizado por la denominada Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancías con motivo de la escalada del precio de los carburantes no ha tenido hasta el momento incidencia significativa en la provincia. La secretaria de Fetrama, Susana Rojas, ha explicado a este periódico que el seguimiento del paro no ha llegado al 20%, de los que una mitad eran autónomos que han parado por propio convencimiento y la otra pequeños negocios que han optado por no dar servicio hoy "más bien por precaución" ante el clima generado y la presencia de piquetes informativos.

Rojas ha señalado que el impacto del paro en en el transporte de mercancías se ha visto también atenuado debido a que las empresas adelantaron durante el fin de semana parte del trabajo previsto para hoy. De esta forma, durante la mañana de este lunes se han visto también menos camiones de lo habitual por las carreteras de la provincia. A Fetrama le consta que se han producido dos cortes momentáneos de carretera por parte de los convocantes en Pizarra y en un polígono de Antequera, pero la circulación ha sido restablecida muy pronto por parte de las fuerzas del orden. La escalada del carburante deja a los transportistas de Málaga en situación límite "Todo está bastante tranquilo, porque ha habido también bastante presencia policial en el CTM o en Mercamálaga. Los piquetes informativos han hecho su labor con normalidad y no se han producido altercados. El que ha querido trabajar lo ha podido hacer, aunque es verdad que hay gente que directamente ha preferido no hacerlo para evitar posibles incidentes, ya algunas sedes han sido empapeladas con octavillas", ha comentado la representante de Fetrama. A su juicio, el efecto en el transporte y en el reparto de mercancía sólo se dejaría notar si el paro fuera a más en los próximos días. En Mercamálaga, por su parte, han comentado que la "normalidad" ha sido la tónica de la jornada, aunque sí se ha percibido un volumen de mercancías "menor" al de otros lunes. La Unidad de Pescado estaba además cerrada por ser inicio de semana. El mercado de mayoristas ya informó el pasado viernes a sus clientes que estaban "coordinando y planificando" sus recursos humanos y materiales para que la incidencia del paro en el abastecimiento minorista fuera la menor posible, "priorizando además, la seguridad de las personas in infraestructuras". Por ello, se había coordinado con la Subdelegación de Gobierno de Málaga y con la Policía Local una presencia de agentes y patrullas en las inmediaciones, al objeto de evitar cualquier problema. Escasa afectación del paro indefinido del transporte de mercancías Fetrama aclara que las grandes asociaciones empresariales no secundan el paro por considerar que, ahora mismo, «no es una solución eficaz». Estos paros no son una convocatoria de huelga de trabajadores, sino un llamamiento a autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar. En Fetrama consideran que la convocatoria tendrá «cierto impacto», ya que «hay muchos autónomos enfadados, porque lo están pasando mal», pero no apoyan la medida.