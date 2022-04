El Puerto de Málaga arranca la temporada alta de cruceros con 96 escalas programadas entre marzo y junio, lo que indica que se vuelven a las cifras anteriores a la pandemia de la Covid-19. No obstante, no serán suficientes para recuperar el tránsito de pasajeros, ya que los buques aún no cubren el máximo de su aforo debido a las restricciones sanitarias todavía vigentes.

De ese centenar de escalas, ocho serán escalas en base, y la mayoría de ellas operadas por compañías exclusivas, principalmente pertenecientes a Star Clippers y Silver Seas Cruises. Así se consolida el tráfico de cruceros de lujo y premium que en los últimos años ha ganado un peso importante en el Puerto de Málaga. Asimismo, 19 buques visitarán por primera vez el Puerto de Málaga durante la temporada primaveral, superando el número de este tipo de escalas en relación al mismo periodo de 2019. El Puerto de Málaga recibirá 290 cruceros en 2022 y recupera los niveles precovid Desde el Puerto destacan como uno de los "hitos más importantes" será la primera escala de ‘Wonder of the Seas’: la compañía Royal Caribbean International elige Málaga como primer puerto europeo de escala, procedente del Caribe, antes de posicionarse en el Mediterráneo. La fecha prevista será el próximo 30 de abril. Otras compañías ya tradicionales en el recinto portuario, tales como Norwegian Cruise Line, Carnival y AIDA Cruises, así como navieras dedicadas a un turismo más exclusivo atracarán, por primera vez, en los muelles malagueños. Cinco cruceros a la vez El 28 de abril coincidirán en la dársena malagueña hasta cinco cruceros, algo que no ocurría desde 2019, y todos ellos pertenecientes a compañías exclusivas de cruceros. Una particularidad de estas cinco escalas es que tres buques de la Companie du Ponant atracarán en el recinto portuario el mismo día. Esta postal volverá a repetirse en la temporada de otoño, durante la cual se prevé la coincidencia de cinco buques durante varias jornadas.