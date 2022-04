Ya está aquí la Semana Santa. La Semana Mayor de Málaga, tras dos años marcados por la pandemia del coronavirus, vuelve a las calles de la ciudad y esto supone una importante alteración del tráfico en numerosos puntos de la misma. Además del corte de la Alameda Principal al ser uno de los tramos del recorrido oficial, este fin de semana se celebran numerosas procesiones de vísperas en los barrios que afectarán en mayor o menor medida a la circulación del tráfico rodado durante el Viernes de Dolores, el sábado y el Domingo de Ramos.

Viernes, 8 de abril

Procesión Nuestro Padre Jesús de la Salvación Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Encarnación

Salida a las 17:30 horas desde c/ Poxo Máximo, c/ Romero Raggio, c/ Canónigo Fernández de Ávila, c/ Huerto de los Pinos, c/ Díaz Pettersen, Plaza General Cano, c/ Concejal Masso Moura, c/ Torre del Paso, c/ Toledillo, c/ Emilio de la Fuente Alcántara, c/ Cortijo de Echarte, Avda. Europa, c/ Niño de Gloria, c/ Cayetano de Cabra, c/ Gaucín y c/ Vistafranca, c/ Alcalde José María de Llanos, c/ Francisco José,c/ Gaucín, Avda. Europa, cruce San Andrés, c/ Alpargaterito, c/ Canchal, c/ Hoyo Higueron, c/ Cortés el Viejo, c/ Alpargaterito, cruce lateral de la Iglesia, c/ Cortijo de Echarte, c/ Joaquin Costa y c/ Toledillo finalizando a las 00:00 horas.

Procesión Virgen de los Dolores. Colegio Divina Pastora

Salida a las 10:00 horas desde Plaza de Capuchinos, c/ Empecinado, c/ Juan del Encina, c/Marqués de Cádiz, c/ Pérez de Castro, c/ Eduardo Domínguez Ávila finalizando a las 13:00 horas.

Sábado, 9 de abril

Nuestro Padre Jesús de la Presentación en Compañía de las Lanzas y María Santísima de la Encarnación y Amor Divino

Salida a las 19:00 horas C/ José Antonio Aragonés, Avenida de la Purísima, c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer, Plaza Prudencio Jiménez, c/ José María Coopello, c/ Rivas Fernández, c/ Domingo Lozano, c/ Fernando Alcántara, c/ José María Coopello, c/ Félix Corrales, c/ José María Freullier, Pasaje Gorbea, c/ O`Donell, Pasaje Begoña, Plaza Basconia, Pasaje Aránzazu, c/ Eduardi San Martín, c/ Eugenio Gross, Avenida de la Purísima, c/ José Antonio Aragonés, encierro a las 23:00 horas.

Procesión Verdad y Sagrario

Salida a las 17:00 horas desde c/ Virgen del Rocío, Plaza Pío XII, c/ Pedro Gómez Chaix, cruce Cardenal Herrera Oria, c/ Simeón Jiménez Reyna, c/ Francisco Paula Pareja, c/ Virgen de las Flores, cruce Cardenal Herrera Oria, c/ Virgen de las Flores, Plaza Pío XII, c/ Virgen de la Paloma, c/ Virgen de la Esperanza, Politécnico, c/ Virgen de la Candelaria, c/ Virgen de la Cabeza y c/ Virgen del Rocío finalizando a las 23:30 horas.

Procesión de las Palmas

Salida a las 17:00h salida por c/ Carpio - c/ Héroe de Sostoa - c/ Abogado Federico Orellana Toledano.

Procesión Santísimo Cristo de la Clemencia

Salida 18:45h pl. San Ignacio de Loyola - c/ Compañía - Salvago - Especería - Cisneros – Fernán González - Calderón de la Barca - San Juán (19:40h) - pl. Félix Sáenz - Puerta del Mar - Alarcón Luján - Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón - María García - Bolsa - Torre de Sandoval - Strachan - Postigo de los Abades - Estación de Penitencia en la SICB 21:15h – Patio de los Naranjos – Santa María - Molina Lario - pl del Obispo - Molina Lario - Strachan – Larios 22:30h – Liborio García - Nueva - Especería - Salvago - Compañía - pl. San Ignacio de Loyola – Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 00:10 horas.

Procesión María Santísima de la Encarnación y Amor Divino

Recorrido: Salida 19:00h: c/ José Antonio Aragonés - Avda. de la Purísima - c/ Rivas Fernández - c/ Juan Sánchez - c/ José María Coopello - pl. Prudencio Jiménez - c/ Francisco Ferrer - c/ Rivas Fernández - c/ Eduardo San Martín - Pasaje Aranzazu - pl. Basconia - Pje. Begoña - Pje. Urbasa - Pje. Gorbea - c José María Freuiller - c/ Félix Corrales - c/ José Mª Coopello - c/ Fernando Alcántara – c/ Domingo Lozano - c/ Jorge Loring - Avda. de la Purísima, c/ José Antonio Aragonés - encierro a las 23:00h.

Procesión Jesucristo en su Pasión y Nuestra Sra. De los Desamparados de la Parroquia Santa

Recorrido: Salida 19:00h c/ José Antonio Aragonés - Avda. de la Purísima - c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer - Pl. Prudencio Jiménez - c/ José María Coopello - c/ Rivas Fernández - c/ Domingo Lozano - c/ Fernando Alcántara - c/ José María Coopello - c/ Félix Corrales - c/ José María Freulllier - Pje. Gorbea - c/ O´Donell - Pje. Begoña - Pje. Basconia - Pje. Aranzazu - C/ Eduardi Dan Martín - c/ Eugenio Gross -Avda. de la Purísima - c/ José Antonio Aragonés – encierro 23:00h.

Procesión Nuestra Purísima Madre del Buen Camino y Santa Cándida María de Jesús

Salida a las 10:15 horas del Colegio Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria (Gamarra), c/ Sondalezas, c/ Palo Mayor, c/ Doctor Escassi, c/ Doctor Pérez Montaut, Pasaje Aralar, Pasaje Gorbea, Pasaje Urbas, Pasaje Begoña, c/ Rivas Fernández, c/ Francisco Ferrer, plaza Prudencio Jiménez, José María Coopello, c/ Fernando Alcántara, c/ Domingo Lozano, c/ Rivas

Fernández, c/ Francisco Ferrer, c/ Fernando Alcántara, c/ José María Freullier, c/ Doctor Lazárraga y entrada al Colegio Gamarra a las 13:30 horas.

Procesión Llaga en el hombro

Plaza de las Tres Cruces, c/ Cortés el Viejo, c/ Hoyo Higuerón, c/ Canchal, c/ Llanonillos, c/ Puerto Oncala, c/ Alcalareño, c/ Balazón, Avenida Europa, c/ Calerito lateral derecho, c/ Calerito lateral izquierdo, Avenida Europa lateral izquierdo, Avenida Isaac Peral lateral derecho, avenida de la Luz, c/ El Ches, c/ Currito de la Cruz, c/ Conejitos de Málaga, c/ Alcalde Joaquín Alonso, Avenida Europa Lateral Izquierdo, c/ Alcalareño, c/ Puerto Oncala, c/ Alpargaterito, c/ Tres Cruces, c/ Hoyo Higuerón, c/ Cortés el Viejo.

Procesión Santísimo Cristo de la Clemencia

Salida a las 18:45 desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Plaza de San Ignacio de Loyola, c/ Compañía, c/ Salvago, c/ Especería, c/ Cisneros, c/ Fernán González, c/ Calderón de la Barca, c/ San Juan, Plaza Félix Sáenz, c/ Puerta del Mar, c/ Alarcón Luján, c/ Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, c/ Marín García, c/ Bolsa, c/ Torre de Sandoval, c/ Strachan, c/ Postigo de los Abades, c/ Santa María, c/ Molina Lario, Plaza del Obispo, c/ Molina Lario, Plaza del Obispo, c/ Molina Lario, c/ Strachan, c/ Larios, c/ Liborio García, c/ Nueva, c/ Especería, c/ Salvago, c/ Compañía y Plaza de San Ignacio de Loyola finalizando a las 00:10

horas.

Domingo, 10 de abril

Procesión Domingo de Ramos

Salida a las 11:00 horas de Pl. Parroquia de las Angustias, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda Estación, c/ Alonso Carrillo de Albornoz, c/ Miguel Moya, c/ Mar, Avda. Juan Sebastián Elcano y llegada a su templo Parroquia de las Angustias a las 11:20 horas.

Procesión San Antonio de Padua

Salida Iglesia San Antonio de Padua a las 11:00 horas, c/Corregidor Jerónimo Valenzuela, c/ Benagalbón, c/ Saint Exupéry, c/ Spengler, c/ Benaoján, c/ Torrox, c/ Corregidor Nicolás, Isidro y llegada las 12:00 horas a la Iglesia.

Salida Procesional Domingo de Ramos Parroquia San Álvaro

Salida a partir de las 11:00 horas desde Parroquia de San Álvaro, c/ Hierbabuena, giro a la izquierda en calle Orquídea, giro en rotonda en c/ Musgo y llegada a la Parroquia por c/ Musgo.

Procesión de Palmas Parroquia Ntra. Señora del Carmen

Salida a las 10:00 horas del Colegio San Manuel por el portón del patio que da a c/Ingeniero José Mª Garnica, c/ Salitre, Plaza de Toros Vieja, c/Cuarteles, cl. Ingeniero José Mª Garnica, c/ Fernán Núñez y llegada a Colegio San Manuel a las 11:00 horas.

Procesión de las Palmas de la Parroquia de San Antonio María Claret

Salida a las 11:30 horas desde el Colegio de las Adoratrices en c/Santa Mª Micaela, c/ Manrique, c/Zenete, c/ Cristo de la Epidemia, Plaza de Olletas, Alameda de Capuchinos, cambio de sentido a la altura de c/ Luque, Alameda de Capuchinos, y llegada a las Parroquia San Antonio M Claret.

Procesión de Palmas Parroquia Nuestra Señora del Carmen Campanillas

Salida a las 10:00 desde c/ Ruiz y Maiquez, c/ Degas, c/ Gauguin, c/ Juan de Juanes, c/ Fra Angelico, C/ Van Gogh, c/ Praga, c/ Pintor José Ruiz Blasco, c/ El Morenillo, c/ Riga (cruzar parque), c/ Bucarest, c/ Helsinki, c/ Moscú, c/ Jumillano, c/ Tomás Luis de Victoria y Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

Procesión San Antonio Abad

Salida a las 11:30 horas de la Residencia del Buen Samaritano, c/ Preste Juan de las Indias, Camino de Retiro, Camino Nuevo y llegada a Plaza San Antonio Abad.

Procesión de Palmas Parroquia San Pablo

Salida a las 09:15 horas desde Plaza Montes, c/ Trinidad, c/ Rosarito, c/ Jara, Plaza de San Pablo, c/ Jara, c/ Tiro, c/ de la Trinidad, Pasaje de la Faraona, Plaza de San Pablo y al templo.

Procesión San José Obrero

Salida a las 12:00 horas de la Plaza Pío XII, c/ Virgen de la Paloma, c/ Virgen del Rocío, y llegada a las 13:00 horas a la Plaza Pío XII.

Procesión Domingo de Ramos San Juan de la Cruz

Salida a las 10:30 horas desde Plaza Dánvila y Collado, c/ Almagro y Cárdenas, c/ Padre Lerchundi, Ctra. De Almería y llegada al templo.

Como en cada ocasión en la que se altera el orden normal del tráfico, el Ayuntamiento de Málaga recomienda atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local.