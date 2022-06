El puerto de Málaga recibirá 41 escalas de crucero entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Si bien la época estival no está considerada una de las temporadas altas para el turismo de cruceros, destaca la consolidación de las cifras del mismo periodo de 2019, antes de la irrupción de la pandemia de la COVID-19. No obstante, esto no es así en lo que respecta al flujo de pasajeros puesto que los barcos aún no viajan el máximo de su capacidad, aunque se prevé la reactivación total a lo largo del año.

Así, el Seabourn Venture visitará por primera vez Málaga el próximo 7 de julio y, posteriormente, lo hará el buque World Traveller, que pernoctará una noche en la capital, lo que dará la oportunidad a sus pasajeros de disfrutar de una estancia más completa. Otras navieras como SilverSea Cruises, Marella Cruises, AIDA Cruises y Windstar Cruises, visitarán el puerto de Málaga durante el periodo veraniego, han precisado desde Málagaport. Una de las buenas noticias es que la naviera europea MSC Cruceros reforzará su presencia en Málaga apostando por la capital como puerto de embarque este verano con un nuevo itinerario por el Mediterráneo occidental. De este modo, el buque MSC Orchestra efectuará un total de 12 escalas, que comenzarán el próximo 30 de junio y se alargarán hasta el mes de octubre. Además, la ciudad malagueña será puerto base en dos ocasiones del buque Mein Schiff Herz, perteneciente a la compañía TUI. Será durante los meses de julio y agosto, con inicio y finalización de su itinerario en el recinto portuario. El puerto de Málaga, igualmente, acogerá dos buques que visitarán por primera vez el destino coincidiendo, además, que son compañías exclusivas, las cuales han adquirido cada vez más protagonismo durante los últimos años representando la mitad de las escalas programadas en el recinto portuario.