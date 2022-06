El pintor que plasmó la luna

No sé si fue el primero, pero como malagueño me alegraría que sí fuera, aunque alguno lo tildara de oportunista. Y si lo fue, ¿qué?

Me estoy refiriendo a la iniciativa de un malagueño de montar en la sala de exposiciones de la Económica una muestra singular, anticipándose a artistas de medio mundo, especialmente de Estados Unidos. Colgó en la sala una serie de cuadros con un tema de máxima actualidad: la Luna.

Quizás al mismo tiempo que en Málaga, o días después, otros pintores abordaran el mismo tema. Como no lo sé me quedo más contento que unas Pascuas creyendo que un malagueño se anticipó en pintar paisajes de la Luna, el satélite en el que acababa de posarse el Apolo XI.

El tema de todos los lienzos era el mismo: la Luna. Días después de la llegada a la Luna del mencionado Apolo XI, una de las hazañas más celebradas del año 1969, un casi desconocido pintor malagueño, apellidado Nieto, inauguraba en la sala o galería de la Económica una exposición inesperada y novedosa en la que reproducía en un tono grisáceo lo que se suponía vieron Armstrong, Aldrin y Collins, los primeros de los únicamente doce seres humanos que han llegado a un lugar al parecer inhóspito, aunque había visionarios que creían y defendían la tesis que en la Luna había seres vivos, los selenitas, unos tipo que, como aparecían en los tebeos, eran pequeños, verdosos y con antenas en la cabeza.

Otros escépticos siguen creyendo que todo fue un montaje. Incluso hay una película rodada en Hollywood y proyectada en muchos cines del mundo y pasada por las televisiones, en la que se ‘recoge’ la mentira de la conquista de la Luna.

Los supuestos astronautas fueron confinados en un lugar que simulaba la Luna.

A Nieto lo entrevisté en la misma sala de exposiciones. Estaba muy contento por la acogida del público y orgulloso de haber sido el primero que se había atrevido a pintar la Luna con sus cráteres, dunas, cauces de lo que fueron ríos en siglos pasados… No sé si la acogida se tradujo en la venta de los varios cuadros… o no vendió ninguno porque nadie valoró el trabajo del artista.

Aunque lo he intentado, no he consigo conectar con el pintor. Creo que la pintura era un escape de su profesión. Era publicista, hijo del propietario de la empresa publicitaria Anuncios Nieto. Tenía su sede en la mismísima plaza de la Constitución. Ocupaba la primera planta de un edificio que aún existe; es fácil localizarlo porque una de las fachadas, si no me equivoco, corresponde a la calle Santa María, con el mosaico de las modalidades malagueñas de pedir un café: corto, semicorto, largo, nube…

Anuncios Nieto y Diana, otra empresa publicitaria, se repartían la tarta publicitaria de Málaga.

Casi todos los anuncios que se publicaban en los periódicos de Málaga, las radios, las diapositivas que se exhibían en los descansos de los cines… eran gestionados por las dos empresas citadas. Años después vino Alas, y el reparto de la ‘tarta’, la compartieron las tres, a las que posteriormente se sumaron otras muchas empresas. Unas siguen, otras desaparecieron; en internet entre pregunta y pregunta aparecen anuncios, en los campos de fútbol la publicidad manda…

Nieto padre era un emprendedor, un lince para los negocios. Tuvo el acierto de colocar en un balcón de su oficina una gran pizarra los días de sorteo de la Lotería Nacional en la que recogían los números premiados. Se adelantaba a las radios y periódicos en facilitar la esperada información de la lotería, y en la plaza de la Constitución se daban cita a partir de la hora del sorteo cientos de malagueños para comprobar si la suerte les había acompañado. El periódico ‘La Tarde’, con la lista provisional de los premios, no salía a la calle hasta las cinco.

Diana, por su parte, colocaba una pizarra con los resultados de los partidos de fútbol cada domingo.

Otra iniciativa de Nieto, que posiblemente recuerden muchos malagueños, fue la de organizar en los Baños del Carmen dos verbenas populares, con premios a sortear entre los asistentes.

Los premios de aquellas verbenas consistían en objetos para el hogar, como camas de matrimonio, sofás, tresillos, roperos… Las fiestas tenían nombre propio: Verbena Blanca y Verbena Negra. En la década de los cincuenta se celebraban con periodicidad, una en verano y la segunda en invierno.

Después Marte

No estoy muy seguro si el Nieto joven abandonó la pintura tras la iniciativa de plasmar paisajes de la Luna o si se entregó de lleno a su actividad profesional de publicista. Pero su osadía o atrevimiento ha quedado en la historia de Málaga. Es más, si mi memoria no me traiciona, repitió su admiración por el espacio pintando cuadros inspirados en la superficie de Marte… Tal vez en algunos hogares malagueños cuelguen en las paredes de sus hogares cuadros de paisajes de la Luna y del planeta Marte con la firma de Nieto.

Lo que sí es verdad es que nadie ha estado físicamente en el satélite pintando sus accidentes geográficos. Y no parece que por ahora ese hecho se vaya a producir. Ahora lo que interesa es Marte. Estamos en los prolegómenos de la conquista del planeta rojo.

Los artefactos que se han posado en la superficie y están enviando fotografías del planeta suponen un duro golpe para los que han soñado con los marcianitos que protagonizan miles de juegos y que los niños ‘gozan’ matándolos sin piedad como si fueran crueles invasores de la Tierra.

De momento, los extraterrestres no proceden ni de la Luna ni de Marte… vamos, digo yo. Hay que ir más allá. Descartados Mercurio y Venus porque la temperatura achicharra todo lo que se acerque, la ciencia tiene por delante Júpiter, Saturno, Urano…, otras metas inalcanzables, mientras el fenómeno OVNI (Objeto Volante no Identificado) está en auge, porque incluso la administración del país más adelantado del mundo, con permiso de China, ha reconocido que algo hay merodeando por las alturas, no sabemos si para conquistarnos o para aprender. ¿Aprender de los terrícolas? ¡Menudo magisterio!

Quién sabe si los desconocidos extraterrestres están preocupados por lo bestias que somos porque toda la inteligencia la centramos en matarnos unos a otros. Acumulamos basuras en los cinco continentes, contaminamos los océanos, quemamos los bosques, cambiamos el clima… y por si fuera poco, estamos llenando el espacio de satélites inservibles, tuercas, tornillos, restos de cohetes… Nuestras basuras llegan a todas partes.

Si Nieto vive, un abrazo de mi parte y felicitarle por su iniciativa de pintar las superficies de la Luna y Marte sin haber estado allí; y si por desgracia ya no vive, un saludo a sus descendientes que sí conservarán las curiosas obras.