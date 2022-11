La oncología andaluza continúa avanzando en el desarrollo y la aplicación de la medicina de precisión y el abordaje y tratamiento del cáncer, con las últimas terapias novedosas y técnicas de diagnóstico precoz. Pese a los avances y los buenos resultados observados, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) defiende la necesidad de hacer más equitativo el acceso a la secuenciación molecular.

"Tenemos un reto importante en Andalucía, y es la secuenciación molecular. Este objetivo está mejorando rápidamente pero todavía quedan cosas por hacer. Las técnicas de secuenciación deben estar accesibles para los pacientes igual que cuando uno pide un TAC o una analítica", señala el presidente de la SAOM, Antonio Rueda. La asociación se encuentra celebrando en Málaga la IX Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

En Andalucía, más de 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer durante este 2022. Este incremento se debe al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población. No obstante, la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida se ha duplicado en los últimos 40 años. Así, más del 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superar esta enfermedad.

La inmunoterapia, las terapias personalizadas dirigidas y la investigación de nuevos fármacos, abordajes de tratamiento oncológico que se han impulsado en los últimos años, están propiciando esta mejora en la supervivencia de los pacientes con cáncer. "En todas ellas Andalucía está mejorando y se está convirtiendo en un referente nacional", destaca Antonio Rueda, que también es jefe del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria.

Entre los retos a los que aún se enfrenta nuestra comunidad para seguir avanzando, la SAOM destaca la implementación de la oncología de precisión de forma equitativa para todos los pacientes andaluces que la necesiten. "Nuestros pacientes tienen acceso a la secuenciación molecular pero no con la misma facilidad que a otras pruebas. Además, la SAOM defiende la necesidad de agilizar los mecanismos para el acceso de pacientes a los nuevos medicamentos y a la innovación terapéutica, para que su aplicación en la práctica clínica sea eficaz y más rápida, y lleguen cuanto antes a los pacientes", traslada el presidente de la SAOM. En cuanto a los resultados de la secuenciación molecular, por ejemplo, la sociedad espera que se reduzcan los tiempos de espera y que estén disponibles entre 10 y 12 días.

En los últimos cinco años, más de 3.000 pacientes han sido secuenciados en Andalucía. Este estudio permite conocer la expresión de los genes del tumor para saber cómo va a desarrollarse la enfermedad y seleccionar el tratamiento. "Cuando un paciente se diagnostica de un cáncer, un paso fundamental es la biopsia, en la cual se toma una muestra del tumor y se valora para ver qué tipo de cáncer es. La secuenciación molecular son un grupo de técnicas que permiten conocer algunas características más del tumor como la dimensión de esos genes", explica la responsable del Comité Científico del Congreso, Elisabeth Pérez.

Este novedoso y complejo procedimiento ha ido evolucionando en los últimos años. Poder ofrecer este estudio a un mayor número de pacientes y, por lo tanto, conocer mejor cada tumor "nos permite ser más eficaces y menos dañinos, porque no se utilizarían fármacos que no necesita el paciente y eso va a redundar en un beneficio del paciente", indica la vicepresidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega.

Del mismo modo, Antonio Rueda destaca que "hay enfermedades en las que hay un pequeño porcentaje de pacientes, un 1%, que tiene una alteración molecular que no tiene el otro 99%. Si tú no secuencias a ese paciente y los tratas a todos por igual, vas a ponerle un fármaco que no va a ser eficaz y que, además, puede que aporte toxicidad. No todos los pacientes necesitan secuenciación pero todos los que la necesitan deben poder acceder a ella".

En lo referente a tratamientos, la SAOM destaca que "nuestra comunidad está bien posicionada, con más y mejores tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer". La vicepresidenta de esta sociedad señala que "nuestras herramientas son los fármacos y tenemos varios grupos: la inmunoterapia lo que hace es activar el sistema inmune para que luche contra la actividad tumoral. Este es el gran avance de los últimos años, tiene menos efectos secundarios. Los tratamientos dirigidos, por su parte, son fármacos que actúan específicamente sobre esa alteración. Y finalmente, la quimioterapia, que en los últimos años ha ido evolucionando hacia un tratamiento menos tóxico y más eficaz".

Papel clave de la prevención

La investigación es fundamental para reducir el impacto del cáncer en la sociedad. La prevención, por su parte, también juega un papel clave. Los oncólogos defienden que la prevención primaria, aquella impuesta por las propias personas con un estilo de vida saludable, podría recortar hasta un 40% la incidencia de los tumores. Al igual que la prevención secundaria, que es la que se realiza a través de los cribados y diagnósticos tempranos: "Los programas de cribado funcionan bien en nuestra comunidad y hay que animar a los andaluces a que acudan al médico cuando reciban la llamada o carta para someterse a esas pruebas, porque son esenciales para detectar un posible tumor y tratarlo a tiempo", afirma Antonio Rueda.

Los datos en nuestra comunidad son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores como unos hábitos de vida poco saludables -tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo-, y a otros factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

Los tumores más frecuentes en Andalucía, sumando ambos sexos, son el colorrectal, mama, pulmón y próstata. En el caso de los hombres, los de próstata, pulmón, vejiga urinaria y colon y rectal. Y entre las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.

IX Congreso de la SAOM

Además de la oncología de precisión, la reducción de los tiempos para el acceso a los nuevos medicamentos en la práctica clínica y la equidad de los nuevos tratamientos para el cáncer, la novena edición del congreso de la SAOM abordará otros importantes aspectos para los oncólogos, como la importancia del trabajo multidisciplinar con otros profesionales sanitarios implicados en este ámbito -por ejemplo, en la atención al paciente oligometastásico-; seguir progresando en la investigación y nuevas aplicaciones de precisión como la inmunoterapia para estadios tempranos o el uso de la Inteligencia Artificial y el Big Data en este campo. Además, se abordarán diferentes aspectos éticos-legales en la práctica médica oncológica referentes a la protección de datos o la eutanasia, entre otros, y se profundizará en la innovación en el seguimiento a los pacientes.

El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, se expondrá el gran avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores. Además, se presentarán los principales trabajos y estudios científicos desarrollados por los oncólogos andaluces en el último año.