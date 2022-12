Oliver, el niño malagueño de dos años operado de un tumor cerebral, ya ha comenzado su tratamiento oncológico para reducir la parte del absceso que la intervención, practicada en noviembre, no pudo eliminar. Los médicos del Sant Joan de Déu han determinado que el proceso adecuado para el pequeño tiene dos partes, siendo la primera la quimioterapia. "Empezó la semana pasada con el tratamiento de quimio por no hacer traslado y en principio hasta marzo, abril. No se sabe exactamente", ha detallado a La Opinión el abuelo del pequeño, José Luis.