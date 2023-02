El oeste de Málaga vive una metamorfosis por el desarrollo urbanístico

Carretera de Cádiz, el antiguo distrito industrial y popular de Málaga, ha iniciado una importante transformación urbanística en los últimos años, convirtiendo en nuevas centralidades entornos que años atrás formaban parte de la «periferia» de la ciudad. Nuevos desarrollos. Torre del Río, Nereo, La Térmica... son ejemplos de nuevos desarrollos en distintas fases de tramitación e incluso construcción en la fachada litoral occidental de la ciudad. En paralelo, avanzan otros como Los Guindos, Flex o Portillo.

La nueva ordenación que los diferentes planes generales han traído a este distrito son ya evidentes en la fachada litoral oeste malagueña, Torre del Río es ejemplo de esa metamorfosis, aunque también se dejan ver en sectores incrustados en el corazón de la Carretera de Cádiz, como ocurre en Los Guindos.

Torre del Río

Uno de los desarrollos más significativos de la remodelación urbana de la fachada litoral oeste de la ciudad es el proyecto diseñado por el estudio de Carlos Lamela en el sector del Torre del Río.

Tres torres de 21 plantas y 71 metros de altura promovidas por Metrovacesa y Sierra Blanca, las «Málaga Towers», una promoción de lujo con viviendas en venta a partir de 2,8 millones de euros equipada con tres piscinas, spa, gimnasio e incluso sala de cine. Dos de las torres prácticamente han finalizado la construcción de la estructura y la tercera ya ha iniciado las obras de cimentación.

Tras estas tres torres se erige un edificio residencial de menor altura que ya está habitado mientras que en la parcela contigua, el Ayuntamiento de Málaga acaba de sacar a subasta por 9,1 millones de euros una parcela para la construcción o bien de un hotel o de un edificio de oficinas; las mejores pujas definirán su futuro. Esta parcela contempla también la construcción de equipamientos, entre ellos, un colegio y pistas deportivas.

«Las zonas de equipamiento se desarrollan una vez que han finalizado las pastillas lucrativas, porque la propia instalación de la gente allí es la que hace el requerimiento de la instalación de ese equipamiento», explica el edil de Urbanismo, Raúl López.

Nereo

El sector de Nereo, ubicado a la espalda de la Diputación Provincial, se caracteriza por la presencia de unas grandes naves industriales que recuerdan aún al uso tradicional que tuvo esta zona frente a la nueva funcionalidad residencial, terciaria y dotacional que le han otorgado los planes generales posteriores.

Los promotores proponen la construcción de tres torres de 23 plantas, dos de ellas destinadas a vivienda y una tercera principalmente de uso terciario -hotel, «centro de negocios» o apartamentos turísticos-, además de un edificio de menor altura -ocho plantas- para 144 viviendas de VPO - la promoción tiene una capacidad de 444 viviendas en total- y tres zócalos comerciales y de oficina, según se recoge en el avance del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que ya aprobó el Ayuntamiento de Málaga y que se encuentra en tramitación ambiental.

La parcela de la Térmica, donde aún se mantiene intacta la chimenea que lleva su nombre, también vivirá una importante transformación que dará uso residencial a un solar que durante años se ha mantenido yermo con un proyecto que contempla un máximo de 870 viviendas, de la que 273 son VPO. También contempla espacio para uso hotelero -2.276 metros cuadrados- y oficina -1.840 metros cuadrados-.

Por ahora, el proyecto se mantiene a la espera del aval de la Dirección General de Costas, que denunció que el proyecto constructivo generaba un efecto «pantalla». Para esquivarlo, el Ayuntamiento de Málaga y los promotores privados Nueva Marina Real Estate han hecho una propuesta de rebaja de altura, de 14 a 11 plantas que el organismo estatal ya está estudiando. «Lo que diga Costas sobre el ‘apantallamiento’ es perceptivo pero no vinculante. Es obligatorio pedirle información pero no es obligatorio cumplir, ellos no tienen competencia urbanística», indica López. «Lo hemos hecho para evitar que exista un conflicto, la idea es limar posturas y encontrar un punto intermedio».

El Pato

Cerrando la hilera de nuevas construcciones en la fachada oeste del litoral malagueño se sitúa la promoción residencial que impulsan Habitat Inmobiliaria y Nuovit Homes en el sector de El Pato, a la altura de la rotonda de Sacaba junto al nuevo vial que conectará la avenida Pacífico con el Camino de la Térmica.

En este caso, se proyectan dos edificios de 11 plantas con viviendas de «lujo» según manifestó Nuovit tras el anuncio de la compra de suelo, donde construirá 55 hogares «exclusivos». En el caso de Habitat, plantea 100 viviendas. Está en tramitación la aprobación del estudio detalle, que cuenta ya con la aprobación inicial.

Asimismo, en la zona de El Pato-Minerva se espera la construcción de una sede de la Universidad privada Alfonso X El Sabio, que resultó adjudicataria de una concesión de 50 años para ocupar una parcela municipal por un canon de 60 millones de euros.

Después de haber recibido el visto bueno por parte del Ministerio de Universidades, ahora espera la autorización de la Junta de Andalucía, un trámite que el Ayuntamiento de Málaga espera que quede resuelto a lo largo de este año para poder comenzar las obras.

En la misma situación se encuentra la Universidad Europea de Madrid que se ubicará en El Romeral.

Renovación de los barrios vs. saturación y falta de equipamientos Los vecinos de las barriadas que conforman la Carretera de Cádiz no son ajenos a los cambios urbanísticos que está viviendo su distrito. El presidente de la asociación de vecinos de La Paz, Víctor Manuel Picón, cuenta que los residentes del barrio han acogido con «cierto agrado» las nuevas construcciones que han sustituido a las naves industriales que perduraban desde había años en su entorno. «Efectivamente se está revitalizando y revalorizando una zona en la que lo que había antes eran naves industriales», explica el presidente vecinal, que sostiene que también han contribuido a bajar la media de edad en el barrio. «La barriada estaba acotada, al abrirla hacia estas nuevas viviendas, quitando las naves, las nuevas carreteras que se han hecho tanto para abrir como entrar y a parte los comercios que están trayendo este tipo de avance se está acogiendo con agrado. Es calidad de vida». Por el contrario, el presidente de la asociación de vecinos de La Luz, Juan Cortés, muestra preocupación ante las numerosas promociones residenciales, ya que teme las posibles consecuencias de que se multiplique el número de vecinos en una zona ya de por sí densamente poblada. «No sabemos por dónde van a salir todas estas personas con tanta vivienda, no cabemos con tantas personas como vivimos en La Luz, San Andrés, toda la parte sur ya dando a la playa...», indica, poniendo de ejemplo, la insuficiencia de equipamientos, zonas verdes o la saturación del tráfico.

Los Guindos

El polígono industrial de Los Guindos también va camino de convertirse en un nuevo sector residencial de la capital malagueña.

A las nuevas edificaciones que ya despuntan en este entorno se suma uno de los movimientos recientes más significativos, la autorización de la Gerencia de Urbanismo para demoler seis naves industriales en la avenida de Los Guindos, lo que dará paso a una promoción de 300 viviendas promovidas por Neinor Homes.

Flex

La parcela pasará a la historia del imaginario colectivo malagueño como la «antigua Flex», en recuerdo de la tienda de colchones que durante años ocupó ese espacio.

A finales de 2021 se produjo la demolición de esta histórica edificación para despejar el terreno en el que Vía Célere construirá dos bloques residenciales para 130 viviendas. Alcanzarán las once plantas, además de otras cuatro subterráneas para aparcamientos y trasteros. Asimismo, la actuación prevé una nueva plaza ajardinada junto a la calle Alcalde Joaquín Alonso y extender la calle Cocherito, que quedará conectada con la avenida Velázquez.

Portillo

En la antigua cochera de Portillo, justo detrás de donde actualmente hay un gran bazar, se está tramitando otro proyecto inmobiliario de calado, anunciado recientemente por Ádsolum, perteneciente al grupo Altamira doValue.

En concreto, está previsto la construcción de dos edificios independientes, uno para108 viviendas de residencial libre junto a una torre de 13 plantas destinada a uso oficinas u hotelero. El inicio de las obras está previsto para principios de 2024.

La Princesa y Repsol

En el extremo más oriental de la Carretera de Cádiz, destaca la renovación del barrio de La Princesa, en la zona de Santa Rufina y San Lucas, sectores que durante años estuvieron en un clamoroso estado de abandono tras el fin de la actividad industrial, representada, por ejemplo, en la antigua fábrica de Confecciones Sur.

En este enclave destaca la promoción de AQ Acentor, que empezó a construirse en el verano de 2021.

El complejo al completo, compuesto por tres torres -dos de 46,25 metros de altura y una de 74,15 metros- suma 349 viviendas, todas en régimen de alquiler. Están equipadas con cuatro piscinas, solárium, espacios de coworking, gastroteca, ludoteca y gimnasio.

Al otro lado de la avenida Juan XXI sigue en el aire la subasta de los terrenos de Repsol, para la que solo se ha mantenido firme la oferta de Urbania de las cinco promotoras que se presentaron al comienzo del proceso de enajenación. En cualquier caso, Urbanismo asegura que seguirá adelante con la venta de los terrenos mientras, en paralelo, se resuelve el recurso de la plataforma Bosque Urbano.

Está contemplada la construcción de torres de 28,30 y 32 plantas junto a un zócalo comercial y una cuarta torre, en terrenos de Sareb. futuros proyectos.