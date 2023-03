Menos pescado y más pasta: así ha cambiado el consumo

En el último año la cesta de la compra ha subido más de un 15% debido a la inflación. Una situación que ha cambiado nuestra forma de vida y también nuestros hábitos de consumo. Este encarecimiento que se ha dejado notar en la alimentación. Y es que, ahora, en la lista de la compra de los malagueños hay menos pescado y hortalizas y más pasta, arroz y productos procesados.

Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se muestra el consumo mes a mes en los hogares, comparando datos de 2022 y 2021.

La cesta de la compra de los españoles se llena principalmente de estos productos básicos: derivados lácteos, frutas frescas, y carne.

Pero, en la lista no hay hueco para los productos más sanos, como hortalizas, productos ecológicos, mariscos, pescados frescos, carne de corral o cereales. Y es que llenar el carrito de la compra, de manera saludable es una tarea cada vez más difícil.

Eli pasea por el Mercado Atarazanas para hacer las compras del fin de semana. Esta malagueña tiene tres hijos: «En casa trabajamos mi pareja y yo, aún así a veces haces malabares para llenar la cesta de la compra».

Eli confiesa que desde hace un año sus hábitos alimenticios se han alterado: «Ya no compro en abundancia, compro para el día a día y he sustituido unos alimentos por otros», afirma.

Comprar pescado ya es algo de ricos

Acercarse a la zona del pescado es algo poco habitual ya para Carlos: «Comprar pescado ya es algo de ricos», bromea.

En su caso son solo tres en casa, pero aún así la inflación ha afectado de lleno a la hora de hacer sus compras: «En casa comemos mucha verdura y sobre todo pescado, no somos muy de carne. Pero ahora nos vemos obligados a prescindir de ciertos alimentos», cuenta.

En el último año el consumo de pescado ha caído en 16,1 %, en el caso del pescado fresco un 17,8 %: «Calamares, gambas o trucha llevo sin poder comprarlas meses. Ahora he sustituido eso por pescado blanco congelado o por los boquerones, ahora mismo es el más barato».

En el caso de los mariscos, moluscos y crustáceos, el consumo de estos es casi un 17% menos que antes de la inflación.

Algo en lo que coincide David, regenta un puesto de mariscos y moluscos en Atarazanas y asegura que en el último año su producto se ha encarecido un 20%: «Ha cambiado la manera de comer, es normal. La gente no se puede permitir ciertos productos, en vez de un cangrejo prefieren unos jureles o boquerones», explica.

Ha cambiado la manera de comer, es normal. La gente no se puede permitir ciertos productos, en vez de un cangrejo prefieren unos jureles o boquerones

En cuanto a las ventas, «saco poco género, este pescado es para el que no le importa pagar más dinero».

Las hortalizas, frutas y patatas frescas son otro de los productos que los malagueños han dejado de comprar, por sus precios.

La compra de hortalizas frescas cae en un 14,5% : «Antes compraba determinadas frutas, pero ahora escojo la de temporada y la más barata», afirma Elena.

«Si antes compraba un kilo de pimientos, ahora compro un cuarto, y algunas cosas ya ni las compro como el brócoli, su precio ha subido casi un 30%», cuenta Leila mientras espera en la cola.

Sin hortalizas ni pescado, los consumidores siguen apostando por la carne, tanto carne fresca como congelada y transformada.

La carne de pollo y la de cerdo sigue siendo las preferidas de los consumidores, aunque su alto precio a veces se convierte en imposible.Mientras que el vacuno, ovino y el conejo son las menos compradas.

Los datos del Ministerio coinciden con la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre este asunto, que revela también que ha crecido en España el número de hogares con dificultades financieras, que ha pasado del 23 al 35% en los últimos ocho meses.

Según el estudio, la mayoría de las familias se han visto obligadas a recurrir a sus ahorros para llegar a final de mes, a pedir dinero a familiares y amigos, y a solicitar un préstamo al banco.

Más pasta y azúcar

El encarecimiento de algunos alimentos tiene como consecuencia que la cesta de la compra se llene de productos nada saludables. Los hábitos de consumo de los malagueños han cambiado y ahora la cesta de la compra se llena de pasta, patatas procesadas y platos preparados.

Además aumentan las compras de bebida envasadas gaseosas y refrescantes (5,4%). Por su parte se reduce la compra de cerveza un 6,3 %, sidra (25,2%), vinos (15,0%) y bebidas espirituosas (9,5%).

Han pasado más de dos meses desde que el Gobierno estableció la suspensión temporal del IVA a los productos básicos.

Una medida que se aplica a alimentos como el pan, la leche, los huevos o las frutas y hortalizas. y una iniciativa que no ha sido suficiente, ya que muy pocos lo han notado en sus bolsillos: «Si me suben el precio y me bajan el IVA estamos en las mismas».

En otros países también se están tomando medidas contra el encarecimiento. Así, el Gobierno de Francia ha implantado la denominada ya como cesta ‘antiinflación’. Una medida que tiene como objetivo tratar de controlar la subida de los precios y que podrá ser configurada libremente por las compañías.