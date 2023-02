La inflación ha vuelto a elevar su ritmo interanual de subida en este arranque de 2023 después de haber aminorado su evolución en los últimos meses del pasado año debido. El mes de enero ha cerrado en Málaga con un 6,7% de aumento del IPC general en relación a hace doce meses, seis décimas por encima del dato de diciembre, que fue del 6,1%. En cuanto a términos mensuales (comparando cómo se comportaron los precios en el mes de enero frente al mes de diciembre), el índice general no se movió, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La rebaja del IVA para el precio de algunos alimentos aprobada por el Gobierno se ha dejado notar en su primer mes de vigencia de forma mínima en la provincia de Málaga: los valores de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas) han subido un 0,4% respecto al mes anterior, aunque la tasa interanual de subida sí se ha moderado levemente (si en diciembre estaba en el 17,2% ahora en enero se ha situado en el 17%).

En concreto, y tras este dato de enero, los alimentos se han encarecido en Málaga un 17,3% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 12,9%. Ambos componentes de la cesta de la compra han registrado aumentos a lo largo del mes de enero (un 0,3% la alimentación y un 1,6% las bebidas no alcohólicas) pero el ritmo de incremento interanual se aminora ligeramente en el caso de la alimentación (estaba en el 17,7% en diciembre). No así en el de bebidas no alcohólicas (el dato era del 11,6% en diciembre)

Datos nacionales

En España, la inflación en España subió en el mes de enero un 5,9% en tasa interanual, una décima más del dato adelantado por el INE el pasado 30 de enero, con un crecimiento del 0,2% en relación al mes anterior, debido al encarecimiento de los carburantes tras la retirada de la subvención de 20 céntimos por litro.

Junto a los carburantes, el vestido y calzado es el grupo que más ha contribuido a la subida del IPC, mientras que ha tirado a la baja el abaratamiento de la electricidad.

Los precios de los alimentos crecieron en enero en España un 15,4% en tasa interanual, tres décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra. No obstante, en términos mensuales, la cesta de la compra elevó su precio un 0,4%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en la sesión de control del Congreso que el último dato de inflación del INE demuestra que "están bajando los precios de los alimentos".

Con la subida registrada en el primer mes de 2023, la inflación rompe con cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual, en los que llegó a bajar más de cinco puntos.

Los datos del INE, que incluyen, por primera vez, ponderaciones procedentes de la Contabilidad Nacional, así como los mercados libres del gas y la electricidad, sí han confirmado su estimación inicial sobre la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que cerró enero en el 7,5%, tasa cinco décimas superior a la del mes anterior y la más elevada desde diciembre de 1986. Con este dato, la subyacente supera al índice general en más de 1,5 puntos.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos se ha destacado que la tasa interanual del IPC sólo ha aumentado dos décimas en enero, "a pesar de la subida de los precios de los carburantes" y tras la retirada de la bonificación de 20 céntimos con carácter general.

Economía espera que la inflación subyacente refleje en los próximos meses el descenso de la inflación general y de los costes energéticos y de otras materias primas.

Bajadas en algunos alimentos donde el IVA se reduce

El Departamento que dirige Nadia Calviño ha destacado que los precios de los alimentos afectados por la reducción del IVA bajaron en enero un 1,6% respecto al mes de diciembre, en contraste con la subida del 1,4% experimentada por el resto de productos de la cesta no afectados por la rebaja impositiva.

Así, Economía ha subrayado que se ha producido una bajada "generalizada" en los alimentos en los que se ha aplicado la rebaja del IVA del 4% al 0%, como pan (-0,2%), leche (-1,5%), huevos (-1,5%), frutas frescas (-4,2%), legumbres (-1,1%), patatas (-1%), harina (-2,3%) y queso (-0,7%). En el caso de los que han tenido una rebaja del IVA del 10% al 5%, destaca el descenso de los precios del aceite de oliva (-1,2%) y la pasta (-3,5).